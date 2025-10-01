ワンオクのベース・Ryota、“アヴリル・ラヴィーンの妹”との離婚発表

ロックバンド・ONE OK ROCKのベースを担当するRyotaが9月30日、自身のInstagramを更新。離婚を発表した。Ryotaと離婚した妻・ミシェルさんは、アヴリル・ラヴィーンの妹。



Ryotaはこの日、ミシェルさんと連名で「長い時間を一緒に歩んできましたが、夫婦としてはそれぞれの道を進むことにしました。これからは形は変わるけれど、親としては変わらず支え合っていきます」と離婚を報告。



そして「一緒に過ごした日々、そして一緒に築いた家族に心から感謝しています。温かく見守っていただけたら嬉しいです」とつづった。



Ryotaとミシェルさんは、2017年に結婚。同年に長女が誕生した。