モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が27日、自身のインスタグラムを更新し、ドレス姿を公開した。

みちょぱは「地元の友達の結婚式　みんなで服の色決めてあたしはオレンジに　会場からドレスコードから何から何まで　らしさ全開で幸すぎたよ〜」というコメントを添えて、ボディラインが際立つタイトドレスを身にまとった写真を複数アップした。

この投稿に、「人魚姫みたい」「人魚姫 素敵すぎる」「人魚姫かと思った…」「マーメイドみたい」「めちゃくちゃお似合いです」「プリンセスすぎる」「スタイル良すぎ」「クビレが凄い！」などと絶賛の声が寄せられている。