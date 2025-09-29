「べたつくのは嫌」「香りで癒されたい」香り・保湿力・デザイン全部妥協しないハンドクリーム8選
乾燥する秋冬に欠かせないハンドクリーム。保湿力はもちろん、仕事中でも快適に使うためには“べたつかないも大事。さらにふっと気持ちを和らげてくれる香りや、可愛いパッケージが揃うとうれしい。今回は「香り・べたつかない・見た目」を基準に、大人におすすめのハンドクリームをピックアップした。
【写真】「仕事中でも快適」ウッディで深みのある香り…心を落ち着かせるハンドクリーム
■ユースキン kinoka ハンドクリーム サンダルウッドの香り
ユースキンから登場した「kinoka」は、自然由来のやさしい処方と心地よい香りが魅力のハンドクリーム。サンダルウッドの落ち着いたウッディ系の香りは、気持ちをリセットしたいときに最適だ。保湿力はしっかりありながらも、使用感はべたつかず軽やか。仕事中や外出先でも快適に使える。シンプルでナチュラルなパッケージは男女問わず手に取りやすく、ちょっとしたギフトにもぴったり。
・ウッディで落ち着いた香り
・しっかり保湿しながらべたつかない
・シンプルでおしゃれなデザイン
■ロクシタン(L'OCCITANE) シア ハンドクリーム 30mL
ロクシタンの定番アイテムとして世界中で愛され続けるシアハンドクリーム。シアバターを20％配合し、乾燥した手肌をしっとり包み込む高保湿力が魅力だ。こっくりとしたテクスチャーながらも、なじませるとすぐに肌に浸透し、べたつきを残さない。ナチュラルでやさしい香りは日常使いにぴったりで、オフィスでも気兼ねなく使える。持ち運びやすい30mLサイズはポーチにも入れやすく、ギフトとしても人気。
・シアバター20％配合で高保湿
・こっくり濃厚なのにべたつかない
・コンパクトで持ち歩きやすい
■SABON(サボン) ハンドクリーム ホワイトティー 30ml
死海のミネラルを活かした処方で人気のサボン。ホワイトティーの香りはフレッシュでありながら上品さを感じさせ、気分をリフレッシュしたいときにぴったり。テクスチャーは軽やかで、手肌にスッと浸透してべたつかず、塗った後すぐに作業ができるのが魅力だ。コンパクトな30mLサイズはデスクやバッグに常備しやすく、上質な香りとデザインは気分を上げてくれる。
・上品で爽やかなホワイトティーの香り
・軽やかな使い心地でべたつかない
・持ち歩きしやすいサイズ感
■ジルスチュアート ハンドクリーム ホワイトフローラル 74g
ジルスチュアートのハンドクリームは、まるでフレグランスのような華やかな香りが魅力。ホワイトフローラルの甘く優しい香りは、女性らしい気分を高めてくれる。テクスチャーは濃厚でしっかり保湿しつつも、肌にスッとなじんでさらりとした仕上がり。パッケージはガーリーで可愛らしく、置くだけで気分が華やぐ。香り・使用感・デザインすべてが揃ったアイテムで、プレゼントにも最適。
・華やかなホワイトフローラルの香り
・保湿力が高く手肌がしっとり
・パッケージが可愛くギフト映え
■THREE(スリー) ハンド&アーム クリーム A CR 50g
オーガニック認証を受けた天然精油を贅沢に使用したTHREEのハンドクリーム。ラベンダーやフランキンセンスを中心としたナチュラルな香りが、心と体をリラックスさせてくれる。肌に伸ばすとみずみずしくなじみ、さらりとした使用感で仕事中も快適。ハンドだけでなくアームにも使える処方で、全体のケアが可能。シンプルで洗練されたパッケージはユニセックスで使いやすい。
・天然精油の香りでリラックス
・軽やかでべたつかない仕上がり
・シンプルで洗練されたデザイン
■Aesop(イソップ) レスレクション アロマティック ハンドバーム 75mL
イソップを代表するハンドクリーム「レスレクション」。シトラスとハーブがブレンドされた香りは、フレッシュで清潔感があり、使うたびに気分をリフレッシュできる。ややこっくりとしたバーム状だが、肌にしっかりなじんで後残りしない。乾燥による手荒れを和らげ、なめらかな手肌へ導く。洗練されたパッケージデザインは、デスクに置くだけでスタイリッシュに映える。
・柑橘とハーブの爽やかな香り
・高い保湿力と軽やかな仕上がり
・シンプルでおしゃれなパッケージ
■CHANEL ラ クレーム マン ハンドクリーム 50mL
シャネルの「ラ クレーム マン」は、卵型のユニークなパッケージが特徴のラグジュアリーなアイテム。手肌をふっくら柔らかく整えるだけでなく、香りは上品で控えめ、シーンを選ばず使える。テクスチャーは軽やかでなじみが良く、塗った後すぐにスマホやPCが触れるほどべたつかない。デザイン性と実用性を兼ね備え、持っているだけで気分を高めてくれる。
・卵型のユニークで高級感あるデザイン
・軽やかでべたつかない仕上がり
・控えめで上品な香り
■クラランス ハンド／ネイル トリートメント クリーム 100g
クラランスのロングセラーアイテムで、手だけでなくネイルや甘皮のケアまでできるのが特徴。フローラル系の香りはやさしく、使うたびに気分を落ち着けてくれる。テクスチャーはこっくりしているが、なじむとさらりと仕上がるので日中の使用にも最適。容量たっぷりの100gでコスパも良く、日々のケアに惜しみなく使える。
・ネイルや甘皮もケアできる万能タイプ
・たっぷり100gでコスパ◎
・やさしいフローラルの香り
秋冬に欠かせないハンドクリームは、ただ乾燥を防ぐだけでなく「香りで癒される」「べたつかないから快適」「見た目がおしゃれで気分が上がる」というポイントで選ぶと、日々のケアがぐっと楽しくなる。自分に合った“相棒”を見つけてほしい。
