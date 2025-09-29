〈ラブホ通いすぎの前橋市長〉「男女問わず距離感が近い」小川市長“魔性”の人心掌握術…元支援者は「恋心がなかったといえばウソになる」

前橋市長の“ラブホ不倫”報道で、前橋市には小川晶市長（42）への苦情が相次ぎ、その数は1500件を超えた。後援会のメンバーも小川市長に失望しているという。そのいっぽうで小川市長にはこれまで多くの“ファン“がついており、報道直後には「彼女がかわいそうだ」と擁護する“小川派”と呼ばれるベテラン市議もいたという。 小川市長と過去に関係性を噂された男性にも話を聞いた。

小川晶市長（42）が、市役所に勤務する既婚者の男性職員と10回以上、ラブホテルへ行っていた不倫疑惑。ニュースサイト「NEWSポストセブン」が初報を報じ、当日に緊急会見を開いた。

しかし、市長はラブホテルへ行ったことは認めたものの、「男女の関係はありませんでした」と疑惑を否定した。

地元紙記者が語る。

「小川市長は千葉県出身で、中央大学法学部に在学中の2005年、司法試験に合格。翌年から司法修習生として前橋市を訪れ、そのままこの地にいることになった。市長はその理由を『前橋の住みやすさに気づき、とどまった』と各メディアの取材に答えている。

法曹人としての勤務歴は数年と少なく、2011年に民主党公認で出馬し初当選。その後は、県議4期目中に辞職、去年2月の市長選に出馬し、前橋市長選で現職を破って当選しました」

これまで小川市長は選挙戦で負けなし。背景には小川市長ならではの人心掌握術があるという。あるベテラン県議は彼女の選挙姿勢についてこう明かす。

「小川市長は人の心をつかむのが上手い。自治会長や地元有力者など年配のかたがすぐに彼女を気に入り、トリコになってしまうところを何度も目撃した。若いし、涙もろいところもあってウケもいいんだよね。

また、距離感が近く、愛嬌（あいきょう）もあると男性支援者からも評判です。市議や県議にも彼女のファンになってしまった人は一定数います」

ところが、前橋市議会ではその“ファン”も離れつつあるという。前橋市議会の関係者がその変化を説明した。

「市長の会見に批判が殺到しつつも、市議会では『男女関係は否定しているので議会でとりあげる話ではない』『彼女がかわいそうだ』と市長をかばうベテランの男性議員が一定数いたんです。

ただ、日に日に市長への批判度が高まることもあり、ベテラン男性議員らの姿勢に、一部の1年生議員はドン引きをしていました。

その1年生議員は議会の後、新聞記者の“ぶら下がり取材”をうけていた。ベテラン議員は『かばうと自分の立場もまずい』と思ったのか擁護を弱め始めました」

報道後の市長の対応も十分とは言い難い。26日の市議会の定例会では、非公開で小川市長から市議会議員へたった10分ほどの説明の場があった。「市民のために力を尽くしていきたい」と述べたものの、議員からの質問に応じることはなかったという。

「小川派の議員が距離を置きはじめたことに市長も焦りだしたのか、個々に接触をしており、なかには『辞職勧告は出さないでほしい』と言われた市議もいるそうです」（前橋市政関係者）

前橋市議会の各会派は29日、市長への対応などについての意見をまとめ、提出。自ら出処進退を決断すべきと促す内容があったという。

かつて恋仲を疑われた男性は「恋心がなかったといえばウソになる」

小川市長の後援会は一連の報道をどう受け止めているのか。後援会で役職につき、小川市長の選挙を支えてきた男性に話を聞いた。

「脇が甘いというか、何やっているんだろうなという気持ちです。何もかばう気がないです。いつもね、彼女は選挙前だけ一生懸命なんですよ。政策も“女性が輝く社会”とか掲げてね」

この男性は一度、後援会から離れた時期もあるという。その理由を「応援したいと思う気持ちが薄れていった」と話す。

「国政に行きたいとも話していたが、まずは目の前のこと、県議や市長の職に、しっかり取り組んでほしかった。若くて頑張っている印象を受けるけど、その発言でちょっと残念だなと思ったこともあります」

いっぽうで、男性関係について「今回の“不倫疑惑”は知らなかった」「驚いた」と語る。ただ、これまでにも小川市長の“モテ話”は聞いてきたという。

「特定の支援者の男性のひざに手を置くとかはあった。距離が近いと思われたら仕方ない。小川市長は豪快なところがあり、男女ともに近いからね。詳しくは言えないけど誤解されがちですね。関係がうわさになった元支援者もいたね」

かつて、小川市長との関係性が噂された元支援者の男性にも話を聞いてみた。男性と小川市長は数年前、一緒に外出する姿が見られるなど、後援会や一部の市議の間で噂になっていた。

男性は小川市長との男女関係については「ないです」と否定。「でも。うわさが流れるのはわかる。私も応援したいという気持ちはあったから、彼女を支援してきた」と語った。

約40分間の取材で男性は今回の“不倫報道”に対しての不満を漏らしていたが、記者が「あなた自身は本当に小川市長に対して恋心はなかった？」と聞くと以下のように答えた。

「なかったとは言い切れないかもしれない。正直、ちょっと微妙ですけどね。だけど、相手が公職だから、無理だっていうところは、私自身が自覚している。なんつうの、一緒にならなくても、それはそれでいいみたいなね。

僕は恋愛において、人を思いやることで自分自身が満足するっていうスタイルなんだよ。そんな生き方をしてきた。気づいたら、年もどんどん取っちゃってね。うまくいかないなと思うときもあるけど、結果を求めなければ楽じゃないですか。逃げているといえば、逃げているかもしれないですけど。

正直、（小川市長のことを）魅力的な人間なんだっていうところはありましたし。政治家としても、もちろん魅力的に感じていましたよ」

元支援者は“片思い”だったということか。

今回報じられた市職員は仮に小川市長が話すように、ラブホテルに行っても男女関係がなかったのなら、どのような気持ちでラブホテルに入ったのだろうか……。不倫報道以降、男性職員には“降格処分”があったと一部で報じられている。

小川市長は10月2日、市議会全員を対象に一連の問題を説明する方針だという。

