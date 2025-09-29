長すぎるドライヤー時間を“3割も減らした相棒”！「髪が早く乾く化粧水」が最強すぎた。ベスコスも続々受賞
毎日のドライヤー時間が「長くてつらい」と感じているのは私だけではないはず。一般的に洗面所は浴室の隣にあることが多く、我が家も同じ。湿気や暑さで汗をかく夏場は地獄でした……。乾燥で髪がパサつくこれからの季節も、ドライヤーの時間はできるだけ短くしたいですよね。
そこで見つけたのが、ドライヤーの時間を短くしてくれる画期的なアイテム！ 実際に使ってみて感じた魅力をご紹介します。
◆ドライヤー時間を短くしてくれる化粧水！
花王「メルト（melt）スムースコンディショニングウォーター」（170ml／税込1,430円）は、髪用の化粧水。うねり髪の深部までうるおいを補給＆毛流れ補整で、するんとなめらかなさらツヤ髪へ導くアイテムです。
えっ髪にまで化粧水をつけるの?! 面倒では？ と思われるかもしれませんが、そんなことを超える効果が期待できます。
スムースセラム処方により、うねり髪をときほぐして毛流れを整え、手ぐしだけでもするんとまとまるツヤ髪にしてくれる優れもの。他にも、熱や摩擦によるダメージ補修や予防、寝癖がつきにくい・日中の浮き毛が出にくいなど嬉しい効果があります。『美的』2025年上半期プチプラベストコスメ〈ライフスタイル部門 アウトバスヘアケア〉1位、LIPSベストコスメ2025〈上半期新作賞 アウトバストリートメント部門〉1位、そのほかMimi Beauty、MERY、shabonなど各媒体でも続々と受賞するなど、効果はお墨付き。
そして、何より注目すべきは、ドライヤーの速乾性！ 筆者はもちろん、このワードに惹かれて購入しました。
◆乾燥時間、何分短縮できるか試してみた
入浴後、タオルドライをします。筆者はセミロング&毛先にダメージがあり。そのせいか、特に毛先が乾きにくいので、タオルドライの時点で、かなり念入りに行います。
その後、頭皮からドライヤーを当てて乾かします。筆者はリファのドライヤーを愛用中なのですが、髪の毛が熱くなりすぎると自動で冷風に変わるという仕様。暑い季節は助かるものの、このために乾かすのに若干時間がかかるのかも。
通常、濡れた髪が完全に乾いた状態になるまでに6分強かかっています。計測した日は6分45秒でした。
では早速、メルトを使用してみましょう。
◆ドライヤー使用時間が6分45秒→4分25秒に！
手に取ると若干とろみがあります。これを、しっかり馴染ませ、目の荒いブラシでとかして満遍なく馴染むようにします。
その後ドライヤーで乾かしていくのですが、毛先に温風を当て始めて少し経つと……なんか違う!? いつもは毛先部分がいつまでも湿っていて重たく、本当になかなか乾かないのに、メルトを馴染ませ温風を当てて少ししたら、髪が軽くなってきました！ 乾き始めているサインです。
そして、完全に乾いた状態になった時間を見ると、4分25秒。
体感でもたしかに早くなったような気がしましたが、実際の計測結果では2分強、約35％も縮まりました！ これはすごい！
たった2分と思われるかもしれませんが、8月の実験時、蒸し暑い過酷な状況下での2分の短縮はかなり助かりました。毎日気が重かったドライヤー時間が、少し気が楽になりそうです。
◆仕上がりもバッチリだけど、一点だけリクエストは
しかも、仕上がりもサラツヤ。天然精油をブレンドした「マインドフルアロマ ピオニー＆フィグ」の香りつきで乾かした後もほのかに香り、気分もリラックスできます。
ドライヤー時間が短縮するし、仕上がりもバッチリなどいいことづくしですが、ただ一点気になるというか改善してほしいのは、容器の形状。できればスプレータイプだとありがたい！
手にとって馴染ませるのも良いですが、スプレータイプだとより手軽に満遍なく馴染ませられるので便利だと思いますので、ぜひメーカーさん、お願いします。
＝＝＝＝＝＝＝＝
何はともあれ、何はともあれ、暑い夏はもちろん、寒さ厳しい秋冬やドライヤーが面倒な時にも便利なアイテム。とにかくこの夏はメルトに頼りっきりでした。ドライヤー時間を短縮したいという筆者のような悩みがある人は、ぜひ試してみてほしいです。
＜写真・文／佐治真澄＞
【佐治真澄】
美容ライター／化粧品会社のPR経験をもとにライターとして活動を開始。現在はWEBを中心に多くの媒体で美容記事を執筆。スキンケア、メイク、ボディ、ヘアケアなど幅広いジャンルに精通。
