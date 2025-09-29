amazon prime videoで配信された婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン シーズン2」への出演で知られるモデルの若尾綾香（36）が29日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。

若尾は「秋晴れの晴天の日無事に第一子出産致しました。母子共に健康です。若尾は母になりました」と報告。「いつ陣痛来るのか破水なのかとドキドキして待っていましたが妊娠期間まさかの11ヶ月。笑予定日超過して強制退去命令出て産院では41週すぎると胎盤機能低下し危ないので42週までには必ず出産するよう決まっていて私は41週目に入院し無事出産しました」と明かした。

「分娩時間7時間で5回息んだら10分かからず出てきて爆誕しました 日々の筋トレの成果出過ぎでした笑」と安産だったことを伝え「小さな身体で一緒に頑張ってくれたBaby 私をママにしてくれてありがとう」と記した。

1989年8月4日生まれ、山梨県出身の若尾はバチェラー・ジャパンシーズン2に出演し「若様」の愛称で親しまれた。私生活では2023年12月にインスタグラムを通じ、結婚を発表した。今年8月に第1子妊娠を報告していた。