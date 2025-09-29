飼い主さんが投げたぬいぐるみを探したけれど、見つけられなかった子猫さん。お気に入りのぬいぐるみだったのか、想定外の表情を見せたそうで...。

話題となっている投稿は記事執筆時点で58万回再生を突破し、「 もう、ちゃんと投げてよって怒ってて可愛いいい」「見失うとこも、足音も、怒ってるとこも、ぜ～んぶ可愛い♡」「 全力で一生懸命で可愛い過ぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ぬいぐるみを投げると持ってきてくれる子猫→見失ってしまった結果…】

子犬のような子猫

TikTokアカウント『「キ」て鳴いてたキｨ♀』に投稿されたのは、0歳の黒猫「キィ」ちゃんの姿。キィちゃんには、ある特技があるそうです。

なんと、キィちゃんは飼い主さんが投げたぬいぐるみをくわえて持ってくるのだといいます。その姿は、まるで無邪気な子犬のよう。

この日も、飼い主さんがリビングからキッチンに向けて投げたぬいぐるみをキィちゃんが走って取りにいったのだそう。リビングとキッチンの間につくられた衝立をひとっ跳び。きちんとぬいぐるみをくわえて、飼い主さんのところに戻ってきたのだとか。

何回か繰り返すと、キィちゃんの集中力が切れたのか、投げたぬいぐるみを見失ってしまったといいます。キョロキョロと辺りを探したキィちゃんでしたが、ぬいぐるみは見つからなかった模様。

飼い主さんに見せたまさかの表情

飼い主さんが再びぬいぐるみを投げると、キィちゃんがまたも見失ってしまったのだとか。テレビボードに乗ったぬいぐるみを見つけられず、「ニャオ、ニャオ」と声を上げたといいます。

キッチンに探しに行っても、ぬいぐるみを見つけられなかったキィちゃん。飼い主さんのもとにやってきて、「私のぬいぐるみ、どこにやったの？」と言わんばかりの怒りの表情を見せたのだとか。

「めっちゃ怒ってるやん」と突っ込んでしまったという飼い主さん。大切なぬいぐるみが、飼い主さんのせいでなくなったと勘違いしたのかもしれませんね。

おちゃめで可愛いキィちゃんの姿は、たくさんの人を笑顔にしました。

投稿には、「 かわいすぎか！」「前世はワンコかな？」「 足音が子猫じゃなくて子馬なんよw」「ないよー？ってくるのかわいすぎる」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『「キ」て鳴いてたキｨ♀』には、元野良猫キィちゃんの魅力が詰まった動画がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『「キ」て鳴いてたキｨ♀』さま

