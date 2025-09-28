『青ブタ』シリーズ完結へ 新作アニメ『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』2026年劇場公開
アニメ『青春ブタ野郎』シリーズの新作アニメ『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』が、2026年に劇場公開されることが決定した。物語は完結へと動き出し、あわせて制作決定PVが公開された。
【動画】このキャラの姿は！？公開された『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』PV
同作は、空と海が輝く町・藤沢を舞台にした切なくも瑞々しい思春期ファンタジー。原作小説のシリーズ累計発行部数は300万部を突破している。2018年10月よりテレビアニメ『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』が放送され、映画化もされている。
■『青春ブタ野郎』シリーズ
第１弾 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
第２弾 青春ブタ野郎はプチデビル後輩の夢を見ない
第３弾 青春ブタ野郎はロジカルウィッチの夢を見ない
第４弾 青春ブタ野郎はシスコンアイドルの夢を見ない
第５弾 青春ブタ野郎はおるすばん妹の夢を見ない
第６弾 青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない
第７弾 青春ブタ野郎はハツコイ少女の夢を見ない
第８弾 青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない
第９弾 青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない
第10弾 青春ブタ野郎は迷えるシンガーの夢を見ない
第11弾 青春ブタ野郎はナイチンゲールの夢を見ない
第12弾 青春ブタ野郎はマイスチューデントの夢を見ない
第13弾 青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない
第14弾 青春ブタ野郎はガールフレンドの夢を見ない
第15弾 青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない
