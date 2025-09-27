¶á¤¤Ì¤Íè¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Î1¡ó¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÂç»ö¤ÊÁ°Äó¡×
¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ¡Ù¤¬È¯ÇäÂ¨Âç½ÅÈÇ¡ªÆüËÜ¿Í¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤¬°ã¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡©Ãæ¹ñ¼èºàÎò36Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¡¦¶áÆ£Âç²ð¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿·ëÏÀ¤È¤Ï
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡ãËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤òËËÄ¥¤ë¡ä¡ã10¿Í¤Ë2¿Í¤·¤«¾º¿Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡ä¡Ä¼«¸Ê¼çÄ¥¤Î¶¯¤¤Ãæ¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
»ÍÊý¤òÅ¨¤Ë°Ï¤Þ¤ìÂ³¤±¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÎò»Ë
µ¡§ÎÙ¤Î¹ñ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨Êý¤äÀ¸¤Êý¤¬°ã¤¦¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¶áÆ£¡§Åç¹ñ¤ÎÆüËÜ¤ÈÂçÎ¦¤ÎÃæ¹ñ¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Î°ÛÌ±Â²¤ÈÁè¤¤¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢´ÁÌ±Â²Æ±»Î¤Ç¤â»¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
180Ç¯°Ê¾å¤âÂ³¤¤¤¿¸ÅÂå¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤Ï¤½¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬µª¸µÁ°221Ç¯¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿Á²¦Ä«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤ÆÃæ¹ñ¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢15Ç¯¤·¤«¤â¤¿¤º¡¢¤¹¤°¤ËÁè¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¤Ë¿¯Î¬¤ÈÀïÁè¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Èà¤é¤È¡¢Ä¹¤¤´Ö³¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¯Î¬¤«¤é¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
I¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÆüËÜ¤ÏÆ±Ä´°µÎÏ¤¬¶¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤Ï¤¤¤ÄÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Á³¤È¤â¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼çÎ®»×ÁÛ¤Ï¡ÖÀ°Àâ¡×
¶áÆ£¡§ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌÒ»Ò¤¬Àâ¤¤¤¿ÀÁ±Àâ¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ïè¦»Ò¤¬Àâ¤¤¤¿À°Àâ¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¼Ò²ñ¤ÎÂª¤¨Êý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¡§»¦È²¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼þ°Ï¤òÍê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶áÆ£¡§Ãæ¹ñ¿Í¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¥«¥Í¤Ë¶¯¤¤¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¿©Ãæ¤Î·Ú¤¤»¨ÃÌ¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¶âÌÙ¤±¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤éÌÙ¤«¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤ä¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤¬ÀÈ¼å¤Ç¡¢¤·¤«¤âÀ¯ÉÜ¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥«¥Í¤À¤±¤¬Í£°ì¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Çã¤¤Êª¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢½¾¶È°÷¤Ï¾¦ÉÊ¤òÇã¤¤¤½¤¦¤ÊµÒ¤Ë¤·¤«¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡£Çã¤ï¤Ê¤½¤¦¤ÊµÒ¤ÏÌµ»ë¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤·¤«¤ä¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÍýÍ³¡×
I¡§¤³¤¦¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¾ï¤Ë¼þ¤ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¡¢¶¨Ä´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤ÏÁêÀ¤¬°¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ¶á¤ÏÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¯¤ëÃæ¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶áÆ£¡§ÆüËÜ¿Í¤È¤ÏÊ¸²½¤âÉ÷½¬¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Ãæ¹ñ¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤¤¤Þ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ñ¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÃæ¹ñ·ÐºÑ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²á¹ó¤Ê¶¥Áè¼Ò²ñ¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ë¤ä¤«¤Ê¥ê¥º¥à¤ÇÆ°¤¯ÆüËÜ¤¬³Ú±à¤Ë¸«¤¨¤Æ¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
I¡§¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï87Ëü¿Í¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎÙ¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤ò°û¤ß¹þ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶áÆ£¡§¤ª¤½¤é¤¯º£¸å¿ôÇ¯¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Î1¡ó¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤È¤¤¤¦»þÂå¤¬¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¤ÏÊÌ¤ÎÌ±¤À¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ãæ¹ñ¿Í¤ÏÎÙ¹ñ¤Ë½»¤ß¡¢³°¸«¤¬»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤ËÀ¤³¦´Ñ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¡ÖÊÌ¼Ô¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤³¤½¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢Èà¤é¤È¤ÎÀµ¤·¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ó¤É¤¦¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡¿'65Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¸½Âå¡×ÊÔ½¸¼¡Ä¹¡£'09Ç¯¤«¤é'12Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¹ÖÃÌ¼ÒËÌµþÉû¼ÒÄ¹¡£Ãæ¹ñ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÅì¥¢¥¸¥¢¤Î´ØÏ¢Ãø½ñ¤Ï37ºý¤Ë¾å¤ë¡£
ÊÔ½¸I¡¿Ê¿À®Æó¥±¥¿À¸¤Þ¤ì¤Î¼ã¼êÊÔ½¸¼Ô¡£·Êµ¤¤Î¤¤¤¤»þÂå¤ÎÆüËÜ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ë¡£¹¥¤¤ÊÃæ²ÚÎÁÍý¤ÏÀÄÜ¥Æùå¯
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯09·î29Æü¹æ¤è¤ê
