この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「ガリガリのライギョにネズミを与えてみると…【やせすぎ雷魚10日目】」で、YouTubeクリエイター・真釣ちゃんねるが、極端に痩せ細った雷魚への独自の飼育法について語った。真釣ちゃんねるは白く濁った目を持ち視力が不自由になったことで餌が取れずに「うなぎのようにガリガリに痩せをとってしまった」雷魚に対し、「この痩せすぎた雷魚を家で太らせよう計画」と題し、10日目の飼育経過を公開した。



体に付着した謎の白いものについて「水カビみたいなものがついてたのと、あとイカリムシという寄生虫」と分析。「コメントでいただいてたのでは、水カビだと思ってた、 その白いモヤモヤ部分はツリガネムシというね、別の寄生虫の可能性もある」と視聴者の意見も交えつつ、現在は「塩水浴で様子見」という対応を続けているという。ただし駆除剤が身近なショップで手に入らなかったため、「ネットで注文しました」と今後の治療方針も明かした。



雷魚の体力維持については「塩水浴やったりとか、薬を使った治療の時はね、基本的にね、絶食するのがいいと言われてますけど、まあでも結局それも諸説ある」と慎重な判断を示し、「塩水浴中でもね、餌を与え続けました」と過去の事例も参考にしながら餌を与えている。



その餌として選んだのが「ピンクマウス（毛の生えていない若いネズミ）」。「ピンクマウスって、めちゃくちゃ栄養価が高いと言われてるんですよ。もう丸ごと全部栄養みたいな。無駄なとこ一切いない」という説明とともに、雷魚が旺盛な食いつきを見せる様子を伝えた。「おー、全然いけるんだね、マウス。ピンクマウスはまだ毛も生えてない状態なんでね、すごく飲み込みやすい」と驚き混じりにコメント。また、「これ食ったら太れるよ」と、回復への期待ものぞかせた。



ピンクマウスMサイズを連続で3匹、4匹と飲み込む雷魚の食欲には、「お前の体だと、4匹あっという間か。…やばい。4匹しか解凍してないけど。」とクリエイター本人も圧倒された様子。「栄養価がめちゃくちゃ高くて、で、この大きさ4匹。多分明日は食欲ないんじゃないか、また」と今後の変化にも言及した。



ラストは恒例のデザートとなるクリル（乾燥エビ）を与え、満足そうな雷魚の姿で締めくくり。「今日もいい食べっぷりでした。マウスMサイズ4匹丸呑み。そしてデザートにクリル。これで締め」と報告。「こんな感じで肉食性の魚、雷魚とかナマズとか、この辺の魚はね、ちっちゃい哺乳類なんかも食べてしまいます」と食性の解説も加えつつ、今後の回復を楽しみに飼育を続ける考えを示した。