¡ÖSONGS ¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯Æ±Áë²ñ ¡ÁÀÆÆ£Í³µ® ÆîÌîÍÛ»Ò Àõ¹áÍ£¡Á¡×¤¬10·î2Æü¸á¸å10»þ¤«¤éNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡×¤ä¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÎÈëÂ¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢Ì¾¶Ê¡ÖÂ´¶È¡×¡Ö½©¤«¤é¤â¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡×¡Ö¥»¥·¥ë¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û ÀÆÆ£Í³µ®¡ßÆîÌîÍÛ»Ò¡ßÀõ¹áÍ£¡¢½¸¹ç¥«¥Ã¥È
º£²ó¤Î¡ØSONGS¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ÎÀÆÆ£Í³µ®¡¦ÆîÌîÍÛ»Ò¡¦Àõ¹áÍ£¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¡£Æ±¤¸1985Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤3¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸òÎ®¤¬¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈÀÕÇ¤¼Ô¡¦ÂçÀôÍÎ¤Ï¡¢3¿Í¤Î´ñÀ×¤Î¶¦±é¤ËÂç¶½Ê³¡£ÂçË»¤·¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤ä¡¢¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡×¤Î»£±ÆÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¡¢ÈëÂ¢¥È¡¼¥¯ËþºÜ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬40Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
ÀÆÆ£Í³µ®¤Ï¡¢º£¤âÂ´¶È¥½¥ó¥°¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÂ´¶È¡×¡£ÆîÌîÍÛ»Ò¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È8ºîÏ¢Â³1°Ì¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡Ö½©¤«¤é¤â¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡×¡£Àõ¹áÍ£¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ°ìË»¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥»¥·¥ë¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û¡ÖSONGS ¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯Æ±Áë²ñ ¡ÁÀÆÆ£Í³µ® ÆîÌîÍÛ»Ò Àõ¹áÍ£¡Á¡×ÊüÁ÷Í½Äê¡ÚÊüÁ÷¡Û 10·î2Æü(ÌÚ) ¸á¸å10»þ00Ê¬¡Á10»þ45Ê¬ ¡ãÁí¹ç¡ä¡ÚºÆÊüÁ÷¡Û 10·î7Æü(²Ð) ¸áÁ° 0»þ35Ê¬¡Á1»þ20Ê¬ ¡ãÁí¹ç¡ä ¢¨·îÍË¿¼Ìë¡Ú½Ð ±é¡Û ÀÆÆ£Í³µ®¡¦ÆîÌîÍÛ»Ò¡¦Àõ¹áÍ£¡¦ÂçÀôÍÎ¡Ú²Î¾§¶Ê¡Û ¡ÖÂ´¶È¡ÊÀÆÆ£Í³µ®¡Ë¡×¡¢¡Ö½©¤«¤é¤â¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡ÊÆîÌîÍÛ»Ò¡Ë¡×¡¢¡Ö¥»¥·¥ë¡ÊÀõ¹áÍ£¡Ë¡×