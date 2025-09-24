読売テレビが２４日、大阪市中央区の同局で番組改編会見を実施し、２４日深夜の放送をもってダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めるバラエティー「浜ちゃんが！」（水曜・深夜０時５９分）が終了すると発表した。２００８年１０月から放送された丸１７年の歴史に幕を閉じる。

同局の田中雅博コンテンツセンター長は「『ダウンタウンＤＸ』も（６月に）終了して、（浜田が所属の）吉本興業さまと話し合いをいただいた。総合的に判断した」と話した。

浜田は読売テレビ制作の深夜バラエティーに、故・笑福亭笑瓶さんと共演した「ＨＡＭＡＳＨＯ」（９７年１０月〜９９年９月、０２年４月〜０３年９月）を経て、「浜ちゃんが！」の前身番組「浜ちゃんと！」（０３年１０月〜０８年９月）と出演を続けた。「ＨＡＭＡＳＨＯ」休止期間を除いても計２５年半もの間、深夜のお茶の間を楽しませていたことになるが、田中氏も「たいへん弊社の深夜番組に貢献していただいた。感謝しかない」と四半世紀を超える期間にわたって活躍した浜田に謝辞を述べた。

放送当日まで「浜ちゃんが！」の終了についてアナウンスしなかった理由について、田中氏は「なかなかいいタイミングがなかった」と説明した。

同じ水曜深夜０時５９分の枠では、ブラックマヨネーズ・吉田敬と霜降り明星・粗品の「吉田と粗品と」が１０月１日にスタートする。視聴者の悩みを電話相談で受けつけるという内容のバラエティー番組。福田幸蔵同センターコンテンツ戦略部長は「新番組のご出演者は、ゼロベースで人選し、吉本興業さんと交渉した。配信コンテンツとしても伸ばしていきたい。長寿番組になってほしい」と「浜ちゃんが！」に続く看板番組となることを期待していた。