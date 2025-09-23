元宝塚歌劇団雪組トップ娘役の真彩希帆（32）が23日、自身のインスタグラムを更新。第1子を出産したことを報告した。

真彩は「いつも見守ってくださる大切な皆さまへ。先日、私たち夫婦のもとに、小さな命が誕生しました。」と報告。「想像以上の愛と感動を与えてくれるその存在に、“生まれてきてくれてありがとう”と呟きながら、愛おしいおでこを撫で、お世話をする日々を過ごしています」とつづった。

「たくさんの“はじめての世界”に、お口をほーっと尖らせながら、不思議そうに、うれしそうに、夫の腕の中で大きな瞳を輝かせる姿に、言葉では言い表せないような、やわらかな気持ちが胸いっぱいに広がっていきました」と感慨。「きっとこれから、私たちはたくさんのことをこの子から学んでいくのだと思います」と記した。

「妊娠中、想いを寄せてくださった皆さま。あたたかいお気持ちを、本当にありがとうございました」とサポートに感謝し「今後ともどうぞ、やさしく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。

真彩は2012年に宝塚歌劇団に98期生として入団。17年に望海風斗の相手役として雪組トップ娘役に就任した。21年に退団し、舞台を中心に活動している。

23年に宝塚歌劇団の脚本・演出家の生田大和氏との結婚を報告。5月5日に妊娠していることを発表していた。