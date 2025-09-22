「Apple新製品」で買いたい商品ランキング！ ダントツ1位「iPhone 17」、続く2位は？
All About ニュース編集部では、2025年9月12日の期間、全国10〜60代の男女300人（10代3人、20代77人、30代110人、40代66人、50代34人、60代10人）を対象に、iPhone 17シリーズ＆Apple新製品に関するアンケートを実施しました。
その中から、「Apple新製品で買いたい商品」ランキングの結果をご紹介。さらに、調査で判明した結果について「All About」インターネットサービスガイドのばんかさんに解説してもらいました。
回答者からは「バッテリーの容量なども上がっているのとデザイン性がいいと思いました」（20代女性／東京都）、「カメラ・ズーム機能・スペックのバランスが良くて、将来的な価値も高そうだから」（40代男性／静岡県）、「高性能チップとカメラ機能で、日常から仕事まで幅広く活躍できそうだから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「バッテリー持続時間、カメラ等基本的な性能がしっかりとありコストパフォーマンスが高いから」（20代男性／東京都）、「今よりも高機能でスマホの厚さも今よりも薄く使いやすそうだから」（20代女性／群馬県）、「新作でシンプルなのが欲しかったから」（40代女性／群馬県）といった声が集まりました。
▼ばんかさんのコメント
注目を集めたのはやはりiPhone 17でしたね。2位とは3倍近くの差をつけていることから、その人気が伺えます。
「コストパフォーマンスの高さ」が人気の理由でしょう。新しくなったフロントカメラに対応しつつ、「最大120Hzのリフレッシュレート」「超広角の48MP対応」といったアップグレードもあり、Proモデルにも迫るほどとなりました。
一度買ったら3〜4年、あるいはもっと長く使い続けるのも珍しくないiPhoneですから、機種変更のタイミングやモデル選びは慎重にならざるを得ません。そんな中でiPhone 17は、「コストを抑えながらも長く使いたい」といった一般ユーザー層のニーズに広く答えられたモデルだと思います。
一方、AirPodsやApple Watchについても新製品が発売されましたが、革新的な進化や変化はなく、「順当な機能改善」「マイナーアップデート」といった印象がありました。
「欲しい！」と思えるほどの真新しさやワクワクが少なかったため、今回のアンケートでもあまり人気が振るわず、票が集まらなかったのだと思います。
この記事の解説者：ばんか
月間50万PVを達成している「あなたのスイッチを押すブログ」を運営するブロガー。iPhone・Mac・Evernoteなど、ITサービスやガジェットの使い方を取り上げ、ビジネスやライフスタイルを楽しく便利にするヒントを紹介している。本業はホームページ制作会社のディレクター。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
