サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCは前節、J2自動昇格枠の2位に浮上。9月20日は宮崎との南九州ダービーを制し、3連勝です！



前節、J2自動昇格枠の2位に浮上した鹿児島ユナイテッドと、首位・八戸を破った5位・宮崎の南九州ダービー。



ユナイテッドは前半、宮崎の猛攻を受けますが、キーパー・藤嶋が立ちはだかり、ゴールを割らせません。宮崎の揺さぶりに対しても藤嶋がファインセーブでチームのピンチを救い、0対0で試合を折り返します。





後半11分、ジョアオのアーリークロスに近藤が振り返りざまに右足シュート！しかし、これは惜しくも枠の外。試合が動いたのは後半26分。相手のパスを奪った吉尾が、この位置から、強烈なミドルシュート！冷静に相手の動きを見極めて右足を振り抜き、チームの劣勢を救う先制ゴールを決めます。そして後半アディショナルタイム。宮崎がゴールに近づこうとしたところ青木がタックルで阻むと、右サイドを縦につないでいき武がボールを出そうとしますが、こぼれて井堀！プロ2年目の井堀二昭選手がJ初ゴールで試合を決定づけ、ユナイテッドは2対0、クリーンシートで勝利！3連勝、10試合負けなしです。（鹿児島ユナイテッドFC・井堀二昭選手（24））「常日頃、自分がメンバーに入らない日も精いっぱいやって来たからこのゴールが生まれたと思っている」上位3チームはそろって白星だったので勝ち点差は変わらず、ユナイテッドは2位をキープしています。リーグ戦も残り10試合。次は9月26日にアウェーで首位の八戸と。勝てば、今シーズン初のリーグ首位です。