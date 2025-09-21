消滅危機言語でもあるナウル語を採用

銚子電鉄は2025年9月16日、ナウル語による笠上黒生（かさがみくろはえ）駅の到着アナウンス音声を、公式Xで公開しました。

【動画】え、なんて？ 激レア！ ナウル語による車内アナウンス

犬吠崖っぷちラインの笠上黒生駅では、太平洋南西部に位置する島国・ナウル共和国が、銚子電鉄としては初となる海外国家による駅のネーミングライツを取得しました。これに伴い、8月6日から駅名標や構内の案内表示が「銚子電鉄ナウル共和国・笠上黒生」に変更されています。

到着アナウンスも、このネーミングライツ取得に連動した取り組みです。銚子電鉄によると、ナウル語はユネスコにより「消滅危機言語」に指定されており、「銚子電鉄でしか聞けない貴重な音声」としてアピールしています。

この投稿に対し、公式Xでは「さすが銚子電鉄！ 他の鉄道会社ができないことを平然とやってのける！！」「銚子電鉄にはまだ乗ったことがないけど、隣県だし行ってみようかな！」といったリポストのほか、「まるで本当にナウル共和国にある駅みたい」と、駅の雰囲気について言及するコメントも見られました。