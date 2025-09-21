かつて「秒速で1億円稼ぐ男」や「ネオヒルズ族」として名を馳せた、実業家の与沢翼氏が2025年9月18日、約2週間ぶりとなるYouTube生配信を行った。

「えー...、実は悲しいことがありまして」

与沢氏は4月18日未明、Xに長文のポストを投稿し「仕事をやめてタイに来てから『覚せい剤』にどっぷりはまっていました」と告白し、元グラビアアイドルでモデルの妻・麻美さんが3人の子どもを連れて帰国したことを報告した。

以降も複数回にわたって離婚の進捗などをXで発信していた与沢氏はその後、日本へ帰国。7月6日には精神病院に入院していたことを報告し、入院前は「妄想」の症状が出ていたとも明かし、騒動を謝罪。退院後の10日には、2か月ぶりとなるタイへの帰国を報告した。

8月5日には、9月にタイの自宅を引越しする予定と明かし、「絶望の中をどうにか生きてます」としていた。

そうしたなか、9月18日の久々の配信では、「えー...、実は悲しいことがありまして」と切り出した与沢氏。「本当に人生しんどいっすわ」とこぼした。

「ちょっと女性と生活してみたんですけど、なかなかうまくいかなかった」

タイでの新生活に際し、女性と生活を始めるも、破局してしまったという。

「サポートしてくれる女性がいるって言ったんだけど、覚えてます？ 9月6日の朝から来てくれてたんですけど、先ほど帰りました。ちょっと女性と生活してみたんですけど、なかなかうまくいかなかったっすね」

与沢氏は「いやあ、なんだろうな。安易に女の子にいってもダメですね。俺が至らないところもありますけど」と語り、「本当はその、一応『ずっと一緒にいる』っていう話で来たんですけど、帰りましたね。喧嘩して」。また、「ちょっとね、辛かった。俺もずっとその女の子といるのがしんどすぎて」と率直な胸中も明かした。

女性は30代前半で日本からタイに来てくれたが、「付き合ってないっす」。「思いやりがない」と言われてしまったといい、「どっちかって言うと『もうサポートできない』って言われて切られたのが俺です」とした。

「奥さんを超えられる人はいないからさ、俺の中では」

破局の理由については「たぶん俺が、その子に向き合おうとしなかったからですね」と説明。デートの誘いも「めんどくさい」「モチベーションが湧かない」とつれない対応ばかりしていたという。

女性には感謝をしているとした一方で、「もう『この道』ではないんすね。『女の子の道』ではないんだなって思いました。うん。奥さんを超えられる人はいないからさ、俺の中では」と元妻への未練ものぞかせた。

破局に際し、女性からは「王様気分がすごいからこれはもう手に負えないって言われました」とも明かし、「穴埋めで、俺が復活するためにいてくれればいいかなと思ったんだけど、向こうには『私たちはツールなんですね』って言われた。本当に思いやりがないってめっちゃ言われた。だからこの短期間で、2回、失恋したみたいな感じだね」とこぼした。

女性からかけられた言葉によって「元奥さんが俺から離れた理由っていうのが、その子の言葉で超理解できちゃって。『ああ』と思って......人生残酷だね」という。

配信の視聴者に向け、「奥さん以上の人に出会えるのかな？ そしたらすげえいいな」としつつ、「女の子がいても全然解決になんないんだよ 。ずっと四六時中一緒にいてくれる子がいても違うってわかったわ。1人でやってかないと、今のこの心の病気とかも解決できないのかなと思って。人とやってくのはいま難しいかもしれない」とも語っていた。