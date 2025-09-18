観るものの目を欺く華麗なトリックで大人気を博した『グランド・イリュージョン』シリーズ待望の第3作となる最新作『Now You See Me: Now You Don’t（原題）』が本国アメリカでは2025年11月14日より公開予定だ（日本公開は未定）。巧みなトリックとワクワクするストーリーが楽しめる本シリーズ、新作でもまた我々を夢中にしてくれそうだ。

世界最高のイリュージョニスト集団、フォー・ホースメンのメンバーであるJ・ダニエル・アトラス役のジェシー・アイゼンバーグは米で、「この映画には、本当に素晴らしくて、とんでもなくグッとくる“どんでん返し”があるんです」と予告。「ネタバレはしませんが、このどんでん返しは、素晴らしい演技の賜物です。アッと驚きますよ。聞いた話によると、テスト試写ではエンディングで観客が大騒ぎしたそうです」。まさにマジックのように、鮮やかなストーリーで気持ちよくダマされたい。

この第3作ではアイゼンバーグのほか、メリット・マッキニー役のウディ・ハレルソン、ジャック・ワイルダー役のデイヴ・フランコ、ヘンリー・リーブス役のアイラ・フィッシャーも全員復帰。マジックの種明かしをする老マジシャン、サディアス・ブラッドリー役のモーガン・フリーマンも復帰する。

「3作目をやると聞いて、僕たち全員すぐに飛び込みました。僕たち4人は、これまで一緒に素晴らしい時間を過ごしました」と喜ぶアイゼンバーグは、「今作のキャストは本当に豪華で、サプライズ出演もあるんです」と驚きのカメオの予告。いったいどのキャラクターが登場するのかは謎だが、ファンをしっかり喜ばせてくれるものになっているという。

「この映画のサプライズ出演は、驚きと同じくらい、楽しいものでもあります。くだらない登場ではない。サプライズだし、とても珍しい形になっているので、最高の衝撃になっていると思いますよ。」

監督は『ゾンビランド』シリーズなどでアイゼンバーグと仕事を共にしたルーベン・フライシャー。新キャストとして、『名探偵ピカチュウ』（2019）のジャスティス・スミス、『バービー』（2023）のアリアナ・グリーンブラット、『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』（2024）のドミニク・セッサ、『ゴーン・ガール』（2014）のロザムンド・パイクが参戦。脚本は『アメリカン・ハッスル』（2013）のエリック・ウォーレン・シンガー、『レゴバットマン ザ・ムービー』（2017）のセス・グレアム＝スミス、『ハンガー・ゲーム0』（2023）のレスリー・スミスが執筆した。

ちなみに、すでに第4作の製作も決定済みで、本作のルーベン・フライシャー監督が続投することになっている。

『グランド・イリュージョン3（原題：Now You See Me: Now You Don’t）』は2025年11月14日US公開予定。日本公開は未定。

