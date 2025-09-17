¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï¡×ËÜÊÔ¸¶²è¼ýÏ¿¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÉûÆÉËÜ～·èÀïÊÔ～¡×9·î20ÆüÇÛÉÛ³«»Ï¡ªÍè¾ì¼ÔÆÃÅµÂè6ÃÆ
¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×Âè5ÃÆ¥Ý¥¹¥¿ー
¡¡±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè¾ì¼ÔÆÃÅµÂè6ÃÆ¡Ö¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÉûÆÉËÜ～·èÀïÊÔ～¡×¤¬9·î20Æü¤è¤êÇÛÉÛ³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£´ü´Ö¤Ï10·î3Æü¤Þ¤Ç¡£Á´¹ñ150ËüÌ¾¸ÂÄê¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÉûÆÉËÜ～·èÀïÊÔ～¡×¤Ï¡¢¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉñÂæ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀï¤¤¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ËÜÊÔ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¸¶²è¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¡£ÇÛÉÛ´ü´Ö¤Ï10·î3Æü¤Þ¤Ç¡£Á´¹ñ150ËüÌ¾¸ÂÄê¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÆÃÅµ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¡¢IMAXÈÇ¡¢MX4DÈÇ¡¢4DXÈÇ¡¢DolbyCinemaÈÇ¤Ê¤ÉÁ´¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¶¦ÄÌ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Õ¾Þ»þ¤Ë1¿Í1¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×Íè¾ì¼ÔÆÃÅµÂè6ÃÆ¡Ö¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÉûÆÉËÜ～·èÀïÊÔ～¡×
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable