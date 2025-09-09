プレミアムガーナ キャラメルミルクで、秋のひとときを楽しむ♡

ロッテの「プレミアムガーナ」シリーズから、3年ぶりとなる新作板チョコ『キャラメルミルク』が2025年9月16日(火)全国発売♡焦がしミルクの香ばしさとコク深いキャラメル、北海道産生クリームを使用したクリームパウダーが織りなす贅沢な味わいを、厚みある板チョコでじっくり堪能できます。ナッツやスパイスのアクセントも効いた、食べるたびに移り変わる味わいが魅力です。

キャラメルとミルクの贅沢な味わい

新作『プレミアムガーナ キャラメルミルク』は、焦がしミルクを使用したミルクチョコにコク深いキャラメルと北海道産生クリームを加えたクリームパウダーをブレンド。

香ばしいキャラメル、焦がしミルクの芳醇な香り、ヘーゼルナッツのコクとスパイスのアクセントが、食べ進めるたびに移り変わります。

**内容量70g／想定小売価格399円前後(税込)**で、全国のコンビニやスーパーで購入可能です。

東京駅限定！キャプテンスイーツバーガーが新パッケージで登場

移り行く味わいを楽しむ秘密

①厚みのこだわり：厚みのある板チョコ形状により、口の中でじっくり溶け、素材の香りや余韻を長く楽しめます。

②原料のこだわり：焦がしミルク、北海道産生クリーム、香ばしいキャラメル、ヘーゼルナッツ、スパイスなど厳選素材を使用。上品な甘さと香ばしさが重なり、最後まで異なる味わいを楽しめます♡

ダークミルクも味わいの変化が魅力

同日発売の『プレミアムガーナ ダークミルク』は、カカオ分を高めたミルクチョコに北海道産生クリームを加え、3種のミルク原料でカカオとミルクのマリアージュを実現。

食べ始めはカカオの香り、後半はミルクのコクを感じられる、ロッテ独自の特許製法「ミルクマリアージュ製法」で作られた贅沢な板チョコです。

内容量70g／想定小売価格399円前後(税込)。

移り行く味わいを楽しむ♡プレミアムガーナの新体験



『プレミアムガーナ キャラメルミルク』は、焦がしミルクとキャラメルの香ばしさ、ナッツのコクを一度に楽しめる贅沢な板チョコです。

厚みある形状と厳選素材で、最後まで異なる味わいの変化を堪能できます。

同日発売の『ダークミルク』とあわせて、秋の自分へのご褒美時間にぴったりの特別なひとときをお楽しみください♡