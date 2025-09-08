コスメやスキンケア用品など、美容アイテムも人気な無印良品。なかには発売直後から話題沸騰の人気商品も！ 今回は、ESSEonlineライターで無印良品スタッフとしても勤務するハギヤマジュンコさんが、無印で大人気の「発酵導入美容液」シリーズから新発売となった「発酵導入エッセンスパッド」をレポート。実際に使用した感想や、使い方などを紹介します。

話題の新商品「発酵導入エッセンスパッド」、やっと手に入りました！

5月末に無印良品から登場した「発酵導入エッセンスパッド」は、店頭に並ぶと同時に完売するほどの人気ぶり。

【写真】実際に顔に貼ってみた様子

私が勤務している店舗でも、スタッフの間で発売前から話題になっていて、再入荷を心待ちにしていた商品です。スタッフ3人が購入していたほど、注目度の高いアイテムです。

使い方は簡単3ステップ

帰宅後、汗だくのままメイクを落として、さっそく使ってみました。

パッドは直径約8cmで、厚すぎず薄すぎず、肌にしっかりフィット。エッセンスもたっぷりしみ込んでいて、1枚で顔全体をふき取るのに十分なサイズ感です。

●使い方は3ステップ

1：ふき取り：洗顔後に、パッドで顔全体を優しくふき取る

2：なじませる：裏返して、エッセンスを軽く叩き込むように肌になじませる

3：パック：乾燥が気になる部分にそのままはって、パックとしても使える

使い終わったあとは、肌が水分をぐんぐん吸収しているような感覚で、同シリーズの「発酵導入美容液」以上に浸透を感じられた気がしました。そのあとの化粧水や乳液のなじみもよく、ベースを整えてくれる感覚があります。

使用して感じたメリット・デメリット

実際に使ってみて、私が感じたよかったところと気になった部分は以下のとおりです。

●よかったところ

・ふき取り後、肌がもっちり吸いつくような質感に感じる

・ほんのりとした香りで、香料が苦手でも使いやすい

・パッド1枚でふき取りとパックの両方ができる

・その後のスキンケアの入りも格段にアップしたように感じる

●気になった点

・パックとして使う場合、両頬で最低2枚は必要

・50枚入り1490円。1日2枚使うとコスパがややネック

デイリーケアよりは「特別な日」におすすめ

「毎日使う」というよりは、スペシャルケアとして取り入れるのがよさそうです。

・紫外線をたっぷり浴びた日（万博帰りなど…！）

・肌荒れやくすみが気になる日

・季節の変わり目や花粉で肌が不安定なとき

・翌日、人と会う予定がある前夜に

・なんだか肌のテンションが下がってるときの“気合注入”に

毎日使うには少しコストが気になるものの、肌がゆらぐ時期や、特別な日の前の“ひと押し”ケアとしてとても優秀なアイテム。お香のように、「少し整えたいな」という瞬間にちょうどいい。今後、全顔用マスクタイプも出てくれたらうれしいな…と密かに期待しています。

スキンケアの「初めの一手」として、無印良品のこのパッド、ぜひチェックしてみてください！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、オンライン通販限定販売ないし既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください