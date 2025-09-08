【コアラ絵日記】キービジュアルに新キャラ登場！ 主題歌はぷにぷに電機
2025年10月よりWEBアニメ化する『コアラ絵日記』。配信開始日が2025年10月2日（木）に決定。あわせて、新たにキービジュアル第1弾＆キービジュアル紹介動画が公開された。さらに、主題歌はインターネットを中心にマルチに活動するぷにぷに電機が担当する。
キャラクターデザイン・原千遥の描き下ろしによるアニメ『コアラ絵日記』のキービジュアル第1弾とキービジュアル紹介動画が公開された。コアラさんに加えて、新たにぬいぐるみのくまちゃん、コアラさんのお友達のカラスん、エミューさん、ハリネズミさんが登場している。レジャー
シートを広げて、みんなで仲良く紅葉を楽しむ様子が描かれている。
そして、アニメ『コアラ絵日記』の配信開始日が2025年10月2日（木）に決定。10月2日以降の毎週木曜日20時よりアニメ『コアラ絵日記』公式YouTubeチャンネルにて最新話を配信する。
さらに、アニメ『コアラ絵日記』の主題歌情報が公開された。主題歌アーティストは、インターネットを中心に活動する作詞家、作曲家、歌手、音楽プロデューサーのぷにぷに電機。主題歌はぷにぷに電機が作品のために書き下ろした『虹と』となり、編曲はKan Sanoが手掛ける。楽曲は10月3日（金）より配信開始となる。
10月2日（木）からの配信をお楽しみに。
＞＞＞キービジュアルやぷにぷに電機をチェック！（写真2点）
（C）ゆあみ・KADOKAWA／コアラ絵日記
キャラクターデザイン・原千遥の描き下ろしによるアニメ『コアラ絵日記』のキービジュアル第1弾とキービジュアル紹介動画が公開された。コアラさんに加えて、新たにぬいぐるみのくまちゃん、コアラさんのお友達のカラスん、エミューさん、ハリネズミさんが登場している。レジャー
シートを広げて、みんなで仲良く紅葉を楽しむ様子が描かれている。
さらに、アニメ『コアラ絵日記』の主題歌情報が公開された。主題歌アーティストは、インターネットを中心に活動する作詞家、作曲家、歌手、音楽プロデューサーのぷにぷに電機。主題歌はぷにぷに電機が作品のために書き下ろした『虹と』となり、編曲はKan Sanoが手掛ける。楽曲は10月3日（金）より配信開始となる。
10月2日（木）からの配信をお楽しみに。
＞＞＞キービジュアルやぷにぷに電機をチェック！（写真2点）
（C）ゆあみ・KADOKAWA／コアラ絵日記