¡Ú·à¾ìÈÇ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡ÛÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÈÁÞÆþ²Î¾ðÊó¸ø³«¡ª
9·î19Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³« ¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡£Ä¶¹ë²ÚÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ðÊó¤¬¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢·àÃæÁÞÆþ²Î¤Ï¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¡Ø¿ÏÅÏ¤ê2²¯¥»¥ó¥Á¡ÊÁ´ÂÎ¿äÄê70¡ó²ò¶Øedit¡Ë¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô3000ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢¸½ºß¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ñ¥ó¥Á¡Ù¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é³¨Íü¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß¤À¤¹µ´ºÍ¤ÎÌ¡²è²È¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤À¡£
2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª MAPPA¡Ê¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í The Final Season¡Ù¤Ê¤É¡ËÀ©ºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºß¤Þ¤Ç200¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¸ü¤¯¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ª²ó¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¡¢¡Ú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¥ì¥¼ÊÓ¡É¡Û¤¬±Ç²è²½¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê±¿Ì¿¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤àÊª¸ì¤¬¡¢MAPPA¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè°ìÃÆ¤Ï¡¢¾®ºý»Ò¡ØÎø¡¦²Ö¡¦¥Á¥§¥ó¥½¡¼¡¦¥¬¥¤¥É¡Ù¡£º£²ó¤Î¤¿¤á¤ËÆ£ËÜÀèÀ¸¤¬ÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë4¥³¥ÞÌ¡²è¡¢¸¶ºî¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¥Í¡¼¥à¡¦²¼½ñ¤¤Î°ìÉô¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°²òÀâ¤ä¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Îµ®½Å¤ÊÀßÄê¤ä³¨¥³¥ó¥Æ¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¡£¹¹¤Ë¡¢º£²ó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ºý»Ò¤ÎÉ½»æ¥«¥Ð¡¼¤âÆ£ËÜÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¡£±Ç²è´Û¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÄ¶¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âè°ìÃÆÇÛÉÛ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢·×»ÍÃÆ¤Ë¤ï¤¿¤ëÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÇÛÉÛ¤â·èÄê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤Ë¤´ÃíÌÜ¡£
¤Þ¤¿¡¢·ã¤·¤¤¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯¤Ë¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¶ÊÅ¸³«¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤ÎÆüËÜ¤Î4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡ÙÂè3ÏÃ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡¢¤½¤·¤ÆTV¥·¥ê¡¼¥ºÁÞÆþ²Î¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇTV edit¤Î¤ß¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¿ÏÅÏ¤ê2²¯¥»¥ó¥Á¡Ù¤ÎÌ¤¸ø³«¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë2ÈÖ¤¬¿ë¤Ë¸ø³«¡£¤½¤ÎÂ³¤¤¬·à¾ì¤Ç½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡Ø¿ÏÅÏ¤ê2²¯¥»¥ó¥Á¡ÊÁ´ÂÎ¿äÄê70¡ó²ò¶Øedit¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ»²Àï·èÄê¡£
¤µ¤é¤ËSNS»Üºö¤âÂ³¡¹¤È»ÏÆ°¡£X¤Ç¤Ï¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤Î´ü´Ö¸ÂÄê³¨Ê¸»ú¤¬½Ð¸½Ãæ¡£12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¤¬¼«Æ°¤Ç½Ð¸½¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÏTV¥·¥ê¡¼¥º¿¶¤êÊÖ¤ê´¶ÁÛÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤òÁª¤ó¤Ç´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡£
·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡¢Á´¹ñ¸ø³«¤Ï9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ä¡ä¡äÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥µ¥ó¥×¥ë¤ä¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë 2025 MAPPA¡¿¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ÊC¡ËÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡¿½¸±Ñ¼Ò
