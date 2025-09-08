「これからはおまけの人生送ります」平均寿命迎えた81歳おじいちゃんからのLINEが話題に
厚生労働省「簡易生命表（令和6年）」によると2024年の日本人男性の平均寿命は81.09歳。
今SNS上ではそんな平均寿命を迎えた男性の心境を表現したLINEメッセージが大きな注目を集めている。
「81歳以上のおじいちゃんってみんなこう思ってるんかな」
と自身の祖父からのメッセージを紹介したのはかにパラダイスさん（@kanipara_dise）。
「ハーイ 平均寿命生きてしまいました。これからはおまけの人生送りまーすね（ルンルン）」
と飄々と81歳になった心境を告げるかにパラダイスさんの祖父。老化や老後の暮らしに不安を抱く人は多いと思うが、こんな心境でいられたら幸せだろう。
かにパラダイスさんにお話を聞いた。
－－おじいさまとはよくやり取りされるんですか？
かにパラダイス：祖父とは定期的にその日あったことの報告をし合っており、語尾に絵文字を5個くらいつけたハイテンションなLINEを送ってくれます。
誕生日プレゼントは散歩をするときの暑さ対策になるような帽子をプレゼントすると、すぐに被ってみせてくれました
祖父はすごく優しい仏のような性格で、私も見習いたい部分が沢山あります。
－－このLINEを受け取った際のご感想を。
かにパラダイス：言葉のチョイスが、歳を重ねた感覚があるからこそのような気がして面白いと思いました。
－－ご投稿に対し大きな反響がありました。
かにパラダイス：以前、祖母のLINEを投稿した際にも18万ほどいいねを頂いて反響がありました。可愛い祖父母のLINEを多くの人に見てもらえて嬉しいです。
引用コメントでほっこりするようなおじいちゃんおばあちゃんとのLINEを載せてくれる方が沢山いて癒されています。2人とも2年ほど前に嫌がりながらガラケーからスマホに買い替えて、LINEを覚えてもらいました。
買ってすぐの頃は私が当時大学生で時間があったこともあり、毎週のように祖父母の家に行って認知症対策も兼ねてスマホやLINEの使い方を教えていました。今ではしっかりと使いこなせるようになって、皆さんにみてもらえらような投稿にも繋がって凄く嬉しいです！
◇ ◇
SNSユーザー達から
「かなり人の出来たおじいちゃんですね
大事になさってください…」
「本編終わってEXステージ突入しとるやん」
「そうそう父も平均寿命過ぎてからオマケの人生って言ってました。ご高齢のお客様についついオマケの人生っですねって言いそうになります」
など数々の感激の声、驚きの声が寄せられた今回の投稿。かにパラダイスさんとその祖父の幸せななやり取りがこれからも長く続くよう願いたい。
（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）