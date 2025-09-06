置き場所がないと諦めていた食洗機、奥行き約29cmだったら置けるんじゃない？

家で美味しく食事をしたあと必然的に行わなければならないのが片付け。食器洗いは“嫌いな家事ランキング”でも常に上位に入るほど面倒がられているのだとか。

そんなとき、あると重宝するのが食洗機。でも食洗機って大きいし、うちのキッチンは狭いから置き場が確保できない…と諦めていた人、注目！ パナソニックからなんと奥行が約29cmという「卓上型食器洗い乾燥機 スリムタイプ NP-TSK2」（予想実勢価格：7万9200円）が10月中旬に登場します。

コンパクトなサイズながら2人分の食器とフライパンなどの調理器具を一緒に洗えるという点がポイント。ひとり暮らしや夫婦だけといった少人数世帯が暮らす狭いキッチンでの使用に最適です。

この食洗機、庫内の奥にフラットに畳める新設計の上かごを設置したことで食器と調理器具を同時に収納できます。

下かごには食器の形をイメージさせるような丸みを帯びた形状を採用。並べた食器の向きがわかりやすい仕様になっています。

また、庫内奥には食洗機対応マイボトルや口の広いタンブラーもセット可能な「タンブラー＆ボトルホルダー」が搭載されているのも嬉しいポイント。

洗浄機能はライフスタイルや好みに合わせて2つの洗浄コースからセレクト可能。軽い汚れなら約26分で時短洗浄できる“スピーディ”コースでOK。最終すすぎの温度を約80度に設定できる“80℃すすぎ”なら食器を清潔に仕上げられるので衛生面が気になる人も安心です。

本体のサイズはW55×D29×H50cm。シンクとコンロの間や壁面に付けて置くなどスペースに合わせて設置方法を選べます。カラーは清潔感のあるホワイトとインテリアに馴染みやすい落ち着いた色合いのライトベージュの2色展開。

食洗機は広いキッチンがある家にしか置けないもの…という固定観念を打ち破った「卓上型食器洗い乾燥機 スリムタイプ NP-TSK2」。食後の後片付けにかかる手間と時間を短縮して自分時間を充実させましょう！

