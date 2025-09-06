Aぇ! groupが、9月24日に発売するアリーナツアー映像作品『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』より、初回盤に収録されるリーダー 小島健監修による『Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！』の未公開特別編ダイジェスト映像を公開した。

（関連：【映像あり】Aぇ! group、アリーナツアー映像作品より「Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！未公開特別編」ダイジェスト）

本映像は、ファンの間ではお馴染みの佐野晶哉が扮するキャラクター よし子による問答無用の罰ゲームのダイジェストで、短い映像ながらAぇ! groupの高いバラエティ力が詰まったものになっている。

なお、Aぇ! groupは同作の本編に収録される全27曲を対象に、ファンが選んだ『#あなたが1番見せたいAぇLIVE』のTOP10を発表するYouTube生配信を明日9月7日21時より開催。1位に選ばれた楽曲は、生配信終了後にフルサイズでプレミア公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）