松本人志が「ダウンタウンチャンネル」でついに復帰…それでも、テレビ業界は「ノーダメージ」だといえるワケ

11月1日に有料配信コンテンツとしてスタート

11月1日にスタートすると発表された「ダウンタウンチャンネル（仮）」。このダウンタウンの独自プラットフォームによる有料配信コンテンツが大ヒットすれば、既存の地上波テレビの価値がさらに下落してしまう――なんてことは本当にありえるのでしょうか。

松本人志さん、浜田雅功さんの人気や求心力はまだまだ衰えていないため、「ダウンタウンチャンネル（仮）」が爆発的な加入者数を叩き出すロケットスタートをして、11月はダウンタウンの話題で持ちきりになる可能性は高いです。

しかし筆者は、それでもテレビマンたちが脅威を抱くほどのテレビ業界への悪影響はほとんどないだろう、と予想しています。

性加害問題がグレーでまだテレビ復帰は難しい

ダウンタウン・松本人志さんが、性加害を受けたとする女性の記事を掲載した「週刊文春」などへの対応を理由に、芸能活動を休止したのが昨年1月。そして、「週刊文春」発行元の文藝春秋への訴訟を取り下げたのは昨年11月のことでした。

テレビなどのメディアから姿を消した松本さんが、2年弱ぶりに芸能活動に本格復帰するのが「ダウンタウンチャンネル（仮）」と見られているため、否が応でも注目度が高まっている状態です。

地上波テレビはスポンサーなどの兼ね合いで、性加害問題がグレーなままの松本さんを復帰させることが難しいのでしょう。ただ、そうは言っても何十年もテレビバラエティを牽引してきた“笑いのカリスマ”が復帰先に選んだのが、テレビ番組ではなくネット配信の有料コンテンツというインパクトは絶大。

“テレビにとって脅威のライバルになるのではないか”、“テレビの凋落傾向に拍車がかかるのではないか”、そういった趣旨の意見がSNSの投稿やネットニュースで散見されました。

しかし本当に「ダウンタウンチャンネル（仮）」が、テレビ業界の脅威になることはあるのでしょうか。

「ダウンタウンチャンネル（仮）」の会員数は？

「ダウンタウンチャンネル（仮）」は月額定額制のサブスクリプションモデルが想定されており、まだ発表されていませんが月額1000円程度になるのではないかと言われています。

無料コンテンツが溢れるネットサービスにおいて、10円だろうが100円だろうが有料コンテンツとなると、一気に加入のハードルが高くなることはよく知られる話。無料でも充分楽しめるコンテンツが山ほどあるので、課金が必要というだけで想定ユーザー数は激減します。

ただ「ダウンタウンチャンネル（仮）」は、これまでYouTubeチャンネルも持っていなかったダウンタウンが初めてネットコンテンツへの本格進出であり、さらに長らく表舞台から遠ざかっていた松本さんの復活の場。ダウンタウンファンは月額1000円程度であれば、“有料の壁”なんてものともせずに加入してくれるはず。

動画配信サービスの世界的大手である「Netflix」は、現在日本での最安プランは月額890円で、2024年上期に日本国内の会員数が1000万人を突破したと発表しています。

そう考えると、ダウンタウンを観るためにお金を払ってもいいという生粋のファンが、どれだけいるかは未知数ではあるものの、初月の11月だけで10万人は楽勝で突破するのではないでしょうか。その後、数十万人の会員を獲得する可能性は充分にあります。

もしサービススタート後に“めちゃくちゃおもしろい！”、“やっぱり松本人志は天才だ！”なんていうポジティブな評判で社会現象化を巻き起こせれば、100万人突破も夢ではないかもしれません。

もう“可処分時間の争奪大戦争”は起こっていた

けれど、もし会員100万人に達したとしても、それでも日本の総人口から見ればたった1％程度の話。

一方、地上波テレビの場合、人気番組なら個人視聴率でも5〜10％を叩き出すため、視聴者の総数はどう考えてもテレビの圧勝。「ダウンタウンチャンネル（仮）」がメガヒットしたとしても敵ではありません。

民放テレビの主なビジネスモデルをざっくり説明すると、制作した番組を無料で放送し、高視聴率などの人気の指標をもとに企業に売り込みをかけ、スポンサーとなってもらいCM料で利益を出すというもの。視聴者に直接課金してもらってマネタイズするビジネスモデルではないので、人々の可処分時間をいかにテレビ視聴に費やしてもらうか、それだけの“戦い”と言えます。

ただ、可処分時間という側面で考えると、「ダウンタウンチャンネル（仮）」がどうこう以前に、さまざまな動画コンテンツがあふれている時代ですから、可処分時間の争奪戦はもうとっくに始まっているのです。

いまは「Netflix」や「Amazon Prime Video」といった有料動画配信サービスの全盛期であり、そういった世界的大手と比較すれば「ダウンタウンチャンネル（仮）」は、そのカテゴリーに分類される小規模な後発参入組でしかありません。

また他にも、無料で観られる動画共有プラットフォーム「YouTube」や、“半テレビ”のような存在のインターネットテレビ「ABEMA」もあります。

テレビ業界視点で考えた場合、多種多様な勢力が入り乱れる“可処分時間の争奪大戦争”はもうずっと以前から始まっており、そこに「ダウンタウンチャンネル（仮）」という“小国”が加わるというだけの話でしょう。

「ダウンタウンチャンネル（仮）」は“小波”？

過去に押し寄せて来た「Netflix」や「YouTube」のムーブメントは、テレビ業界にとってたしかに“大波”級の脅威でしたが、それに比べたら「ダウンタウンチャンネル（仮）」は“小波”程度ではないでしょうか。

たとえば「YouTube」を例に見れば、100万オーバーのチャンネル登録者数を誇る芸人のチャンネルで溢れています。

現在はテレビから距離を置いている江頭2:50さんのチャンネル登録者数（2025年9月2日現在、以下同）は491万人、キングコング・梶原雄太さんは242万人、ジャルジャルは163万人。

テレビでも引っ張りだこのかまいたちは249万人、チョコレートプラネットは248万人、狩野英孝さんは253万人、霜降り明星は216万人。霜降り明星は粗品さん単独のチャンネルでも237万人。

近年「YouTube」を中心に人気が高まっている若手芸人のジェラードンは167万人、レインボーは162万人、ラランドは140万人。

無料コンテンツである「YouTube」だからこそチャンネル登録者数100万人オーバーの芸人が続出しているわけで、有料コンテンツである「ダウンタウンチャンネル（仮）」との単純比較はできません。ただし、テレビ業界視点から見れば、多くの人の可処分時間をいかに確保するかという戦いをしているので、相手が無料か有料かは関係ないわけです。

有料の「ダウンタウンチャンネル（仮）」がもし大ブレイクして会員100万人突破したとしても、前述した他の芸人たちの人気YouTubeチャンネルがとっくの昔からテレビの可処分時間を奪っているので、いまさら大騒ぎすることはないはず。

テレビ業界と上手に棲み分けができるはず

そもそも松本人志さん本人が、「ダウンタウンチャンネル（仮）」の立ち上げでテレビと敵対関係になるつもりはないという趣旨の発言をしています。

昨年12月、久しぶりのメディア出演となったYahoo!ニュースの単独インタビューにて、「ダウンタウンチャンネル（仮）」について語るなかで、松本さんは次のように話していたのです。

《この流れで一つ言っておきたいのは、テレビへの決別だとか、反テレビだとか、そういうものではないということです。今の状況で自分に必要なこと。さらには新たな可能性を見出すこと。それを考えて立ち上げを決めました。》

――ここまでの話を踏まえた結論を申し上げると、テレビと「ダウンタウンチャンネル（仮）」は上手に棲み分けができるでしょうし、仮に「ダウンタウンチャンネル（仮）」が爆発的人気を獲得したとしても、テレビ業界への影響は軽微なもの。それがテレビ終焉の決定打になるなんてことはないでしょう。

「ダウンタウンチャンネル（仮）」という存在は小さくはないですが、「Netflix」や「YouTube」などに可処分時間を奪われてきた過去のインパクトに比べれば、なんてことはないはずなのです。

