辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの“セルフねんね”挑戦の様子公開「あくびしてて可愛い」「癒やされた」と反響
【モデルプレス＝2025/09/05】タレントの辻希美が9月4日、自身のInstagramのストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんが1人で眠りにつく“セルフねんね”に挑戦する様子を公開し、反響が寄せられている。
辻は「セルフねんね見守り中」と自動で揺れるベビーラックに入った夢空ちゃんが、あくびをしながら1人で眠りにつこうとする様子を投稿。続けて「失敗 だよね」と手足を動かす夢空ちゃんの様子を微笑ましく実況し、愛娘の成長過程を見守る母親の視点を明かしている。
この投稿に、ファンからは「夢空ちゃんあくびしてて可愛い」「癒やされた」「微笑ましい」「お家綺麗」「なんて幸せな時間」といった声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
