関空アイスアリーナで公式練習

フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯は5日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで開幕する。4日は会場で公式練習が行われ、日本勢が取材に応じた。

女子で22〜24年に世界選手権3連覇の坂本花織（シスメックス）は、公式練習で軽快に汗を流した。取材エリアでも笑顔で、今大会のテーマを問われると「頑張る！ははははは、今はとりあえず頑張る！」と明るい表情を浮かべた。

既に今季限りでの現役引退を表明している。今大会が自身にとって、ラストシーズンの開幕戦。「いよいよこの日が来たかって感じ。楽しみつつ焦りつつできたらいい」と力を込めた。

今年新設の木下グループ杯。「（拠点の兵庫県神戸市から）車で1時間の距離で試合に出るってオール兵庫とかしかない。なかなかレア。それが国際大会というのはバグ」と笑った。

女子ショートプログラム（SP）は5日、フリーは6日に行われる。「この試合で課題を見つけるのが課題。とにかく、この大会は頑張って課題を見つける」。集大成のミラノ・コルティナ五輪へ、坂本が発進する。



（THE ANSWER編集部）