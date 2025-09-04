この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気ポイカツ系YouTuberのネコ山氏が、自身のチャンネルにて「🥁🥁71%還元ﾜﾛﾀｰauPayカードのキャンペーンがまたきたぞ! というタイトルで最新動画を公開した。動画では、auPayカードの新キャンペーンや最近のポイカツ事情、さらに視聴者から寄せられたポイント運用や交換に関する質問にも答えるなど、幅広い話題を展開した。



動画冒頭、ネコ山氏は「毎月月の初めってね、いいキャンペーン来るんですけど、今月は来てないですよね」と今月はポイカツ界隈で期待された大型キャンペーンの不在に言及。しかし、「冬近くになってもまたね、復活するといいですけどね」「最近ポイカツね、解約ニュースばっかりですからね」と業界の現状も冷静に分析した。



続いて、注目キャンペーンとして「auペーカード。本案内を受け取ったお客様限定、最大1000ポンタポイントプレゼント」を紹介し、7回利用で合計1000ポイント、実質71%の還元となる条件を詳細に解説。「今回は1回当たり200円以上の明細が対象。今までモバイルスイカ1円チャージ7回やって攻略してたのが、無理になった」「キャンペーン出す側もギリギリの攻防をしてると思う」と、巧妙に設計された還元条件を語った。



楽天カードの“アトリボキャンペーン”にも話題を移したが、「実は今回、僕のとこ来なかったんすよ」と個人の体験を交え、「毎日楽天カードのアプリでキャンペーンチェックしてたけど、パカラッパカラッと僕の前を通り過ぎていっちゃったんすよ」とユーモラスに語る場面も。



ユーザーからの質問コーナーでは、「VポイントからJRキューブ、ポンタポイントの交換が終了となった」との悩みに、「もともとポンタポイントってね、交換得意じゃないんすよね」と交換経路の現状や自身の知見をシェア。「Gポイントからポンタポイントの直接交換は実質等価もある」「自分でもやったことないんで一度試してみてください」と率直な助言を送った。



また、Vポイントカードプライムの還元施策打ち切りについて「ついに来ましたね、もうJALペイ包囲網ですね」「チャージ錬金的なものは積極的にはやってないけど、ポイカツでやってる人は多かったですよね」と、チャージによるポイント獲得戦略の時代が転機を迎えたことを指摘。その一方で「Vネオバンクでビットカード。いつでもどこでも1.5%還元」と最新の節約ワザも惜しまず伝授した。



本動画のラストでは、「ポイカツはね、ゲームなんですよ。ゼロからお金を生み出すゲームだと思ってください」と熱く語り、「割の良さそうなポイカツからやるといいっすよ。一撃で何千円もらえるとかね」と視聴者にアドバイス。「今日久々じゃないっすか。auペイカードのキャンペーン。7回以上応じて1000円もらえます。キャンペーン対象者限定なんでね、お聞きたい人も絶対やってください」と締め、視聴者に向けて「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と呼びかけ、動画を締めくくった。