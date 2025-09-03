ABEMA「週刊文春にて発表があります」投稿動画が話題 “不倫”・“週刊誌”のワードも
【モデルプレス＝2025/09/03】ABEMAの公式X（旧Twitter）が、3日に更新された。投稿された動画に注目が集まっている。
【写真】「子宮恋愛」美人女優＆イケメン俳優がハグ
ABEMAが公式Xにて投稿した動画が話題になっている。「明日、週刊文春にて発表があります。」とだけ書かれた投稿には15秒の動画も載っており、そこでは「―…の不倫についてです」「あなたたち週刊誌はいつも人の人生を食い物にする」「当然の報いだからですよ」と誰かが週刊誌の報道に対し言い争っているように聞こえる。
映像ラストにある「スキャンダルイブ」とはなんなのか。再生数は早くも100万を超えており、明日4日の発表に期待が高まる。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1963059502749778018
【Not Sponsored 記事】
