株式会社プロフェッショナルバンクのHR研究所は、45歳～50代の人材の採用経験がある企業に属する経営者および人事責任者/人事担当者を対象に、「ミドル・シニア人材の採用」に関する意識調査を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 採用目的は事業成長のための「攻めの採用」にやや比重が置かれる結果に 約半数の経営者/人事が求人応募者数は「以前よりも増えた」と回答 ミドル・シニア人材の採用を「強化したい」企業は8割を超える 採用強化の背景は「即戦力・専門性の獲得」が最多で約半数 「即戦力として高度なスキル/経験の発揮」と「管理職として組織マネジメント能力の発揮」への期待 採用して良かった点は「知識やノウハウの蓄積」が他を圧倒 「給与や待遇面における他社員とのバランス」が不安な要素トップに 採用選考時の見極めポイントは“即戦力”としての貢献度として「スキルや経験」「職務経歴や実績」が上位 「適応」に弱そうという先入観は未だに根強く、年齢×高年収が採用意欲を阻害する要因に

採用目的は事業成長のための「攻めの採用」にやや比重が置かれる結果に

ミドル・シニア人材の採用は、「積極的に変化や成長を推進するための“攻めの採用”」なのか、「欠員補充やリプレイスのための“守りの採用”」なのかを聞いたところ、結果は、「攻めの採用」（45.3％）「守りの採用」（35.7％）となった。また、攻めと守りの「両方」（19.0％）が採用目的である企業も存在していた。

「攻めの採用」と「両方」を合わせた“攻めの要素を含んだ採用目的”を掲げる企業割合は64.3%であり、「守りの採用」と「両方」を合わせた“守りの要素を含んだ採用目的”を掲げる企業割合は54.7%であった。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年9月3日 プレスリリースより引用

約半数の経営者/人事が求人応募者数は「以前よりも増えた」と回答

次に、ミドル・シニア人材からの「求人応募者数の変化」について質問したところ、「変わらない」（49.2％）が最多で約半数を占め、次いで「増えた」（45.4％）でこちらも約半数となった。「減った」（5.4％）と回答した経営者/人事は1割にも満たないという結果になった。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年9月3日 プレスリリースより引用

ミドル・シニア人材の採用を「強化したい」企業は8割を超える

続いて、ミドル・シニア人材の「強化方針」について尋ねたところ、以下の回答結果になった。「そう思う」（54.5％）が最多で過半数、「非常にそう思う」（28.3％）が続き、「そう思わない」（15.4％）、「まったくそう思わない」（1.8％）と並んだ。

「非常にそう思う」と「そう思う」を合わせると、8割超の企業がミドル・シニア人材の採用を“強化したい”と考えていることが分かった。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年9月3日 プレスリリースより引用

採用強化の背景は「即戦力・専門性の獲得」が最多で約半数

上記の質問に付随して、ミドル・シニア人材の「採用強化の背景」を聞いたところ、最も多い回答は「即戦力・専門性を持つ人材の獲得」（48.6％）で約半数、次いで「採用競争の激化に伴う、採用ターゲットの拡大」（37.7％）と「少子高齢化による若年層の減少」（35.6％）が3割台で続いた。

そして、「多様性のある組織体制の構築」（26.8％）、「中高年人材の転職活動者の増加に伴う採用のしやすさ」（23.4％）、「経営やマネジメント機能の強化」（8.8％）という順番になった。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年9月3日 プレスリリースより引用

「即戦力として高度なスキル/経験の発揮」と「管理職として組織マネジメント能力の発揮」への期待

さらに、ミドル・シニア人材の採用後に「最も期待すること」について質問した。最多の回答は「即戦力として、高度なスキル/経験の発揮」（54.5％）であり、次いで「管理職として、組織マネジメント能力の発揮」（34.5％）が続いた。この2つの項目が他を圧倒して上位となり、下位には「変革や業務改善をリーダーとして推進」（7.6％）、若手社員・中堅社員の指導/育成を牽引」（3.5％）が並んだ。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年9月3日 プレスリリースより引用

採用して良かった点は「知識やノウハウの蓄積」が他を圧倒

ミドル・シニア人材を採用して「良かった」と感じる点を聞いたところ、「知識やノウハウの蓄積」（45.1％）が唯一の4割台でトップ、次いで2割台で4項目が並び「業績/業界競争力の向上」（29.4％）、「若手社員の育成による次世代リーダーの輩出」（28.8％）、「組織基盤の強化」（24.5％）、「業務プロセスの改革や業務効率化」（22.0％）という順番となった。

下位の4項目は1割以下の回答で「若手×ベテランの融合によるイノベーション」（10.5％）、「企業ブランドの向上」（9.8％）、「ダイバーシティ経営の促進」（7.0％）、「とくになし」（3.7％）という並びであった。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年9月3日 プレスリリースより引用

「給与や待遇面における他社員とのバランス」が不安な要素トップに

一方で、ミドル・シニア人材の採用において「不安」な点を聞いたところ、上位項目は約3割で拮抗する結果となった。最多は「給与や待遇面における他社員とのバランスの考慮」（35.3％）となり、次いで「柔軟性や新しい技術への適応力」（30.7％）、「組織風土/組織文化への適応」（30.2％）、「健康面や体力面」（29.1％）、「若手社員とのコミュニケーション」（24.0％）と続き、ここまでが2割台となる。

下位項目は1割台以下で「ITスキルやデジタル技術の習得」（14.9％）、「人件費の増加」（9.5％）、「とくになし」（4.2％）の3つが並んだ。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年9月3日 プレスリリースより引用

採用選考時の見極めポイントは“即戦力”としての貢献度として「スキルや経験」「職務経歴や実績」が上位

ミドル・シニア人材の「採用選考時に重視する要素」を質問したところ、最多の項目は「スキルや経験の詳細な確認」（41.2％）であり、次いで3割台の項目が3つ「職務経歴や実績の詳細な確認」（36.1％）、「賃金や役職などの組織バランスの調整」（31.8％）、「社内文化への適応可能性」（31.4％）と続いた。

下位項目は「健康状態や体力面のリスクの確認」（26.6％）、「デジタルスキルやITリテラシーの確認」（14.5％）、「仕事に対するモチベーションの把握」（11.6％）となった。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年9月3日 プレスリリースより引用

「適応」に弱そうという先入観は未だに根強く、年齢×高年収が採用意欲を阻害する要因に

最後にミドル・シニア人材に対するネガティブな「社会的イメージ」や「先入観」を調査したところ、圧倒的トップは「新しいことに適応できなそうという先入観」（46.7％）で約半数となり、次いで「年齢で能力を推し量られる」（32.8％）、「高年収でしか採用できないと思われている」（31.1％）、「指示に従ってくれなそう・扱いづらそうという先入観」（21.9％）、「とくになし」（4.2％）と続いた。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年9月3日 プレスリリースより引用

調査概要 「45歳～50代のミドル・シニア人材の採用」に関する意識調査

■調査期間：2025年7月8日（火）～2025年7月11日（金）

■調査方法：PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査 ■調査人数：1,013人

■調査対象：45歳～50代の人材の採用経験がある企業に属する経営者/人事責任者/人事担当者

