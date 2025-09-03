114万人超えYouTuber、結婚報告も「離婚しましたみたいな顔すな」「結婚報告の表情じゃなくて最高」反響
マコなり社長こと実業家でチャンネル登録者数114万人超えのYouTuberでもある真子就有さんは9月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。悲しそうな顔で？ 結婚を報告しました。
【写真】悲壮感漂う？ 表情見せる
「もっと嬉しそうな顔していいんですよ、おめでとうございます！」「サムネが結婚報告の表情じゃなくて最高w」「泣きそうな顔なの草」「離婚しましたみたいな顔すな」「サムネの絶望顔と内容のギャップに笑ってしまった」「びっくりしました！おめでとうございます」「5年くらい前から動画見てたけど一番衝撃だった」といった声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「泣きそうな顔なの草」「【ご報告】結婚しました」と題したYouTube動画のリンクを載せている真子さん。投稿には動画のサムネが表示されていますが、結婚報告にもかかわらずあまりうれしそうではない表情をしています。コメント欄ではこのサムネにツッコミが殺到。
プロポーズに成功同動画で、真子さんは今までは結婚について批判的な姿勢であったことを説明していますが、今回プロポーズに見事成功し、今後は良好な夫婦関係を築く挑戦をしていくと明かしています。詳細が気になる人は、ぜひ動画もチェックしてみてくださいね。
