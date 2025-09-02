【ディズニーストア】“さつまいも” がテーマのチップ＆デールデザインのお菓子がかわいすぎ！
秋の味覚 ”さつまいも” をテーマにした、チップ＆デールデザインのお菓子が揃う新コレクション「SWEET POTATO FLAVOR」が、
ディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアで8月26日（火）より順次発売中。
＞＞＞「SWEET POTATO FLAVOR」パッケージやお菓子をチェック！（写真14点）
ディズニーストアから、秋の味 覚”さつまいも” をテーマにしたチップ＆デールデザインのお菓子が登場。秋らしいほっくりとした色合いのパッケージに、おいしそうなさつまいもに囲まれたチップ＆デールを描いた、見た目にも楽しいラインナップ4種類を紹介する。
「クッキー 巾着入り」は、さつまいもをイメージした帽子をかぶったチップ＆デールが巾着から飛び出すようにあしらわれ、見た目も手ざわりもほっこり。キャラクターフェイスの形の個包装クッキーが10枚入りで、ギフトとしてもおすすめ。食べ終わった後は小物入れとして使用できる。
不二家との共同企画「カントリーマアム」から、食欲の秋にぴったりの甘く芋感たっぷりのスイートポテト味が登場。
全5種類の個包装パッケージはディズニーストアのオリジナルデザインで、その中からランダムで13個入っている。
キャラクターの後ろにさつまいもが描かれた3種類の個包装は、左からチップ・チップ＆デール・デールの順に並べると、背景イラストが繋がる仕掛けになっている。
「さつまいもチップス」は、国産のさつまいも、種子島産さとうきびを使った砂糖、米油のみを使用した素材を活かしたお菓子。
保存に便利なファスナー付きパッケージで、小腹が空いたときのおやつにもぴったり。
さつまいもデザインの帽子をかぶったチップ＆デールのイラストがキュートな、ほっこり秋らしいパッケージだ。
「生スイートポテトプリン」は、チップ＆デールがおいもを美味しそうに頬張る姿に癒される、可愛いパッケージ。じっくり焼いた五郎島金時の焼き芋を裏ごしし、芋のうまみが凝縮されたしっとりと甘い味わいのスイートポテトプリンに。
同封のカラメルソースをかけて食べるとまた違った味わいになり、楽しみ方もさまざま。
見た目もかわいらしい「SWEET POTATO FLAVOR」で秋の食欲を満たそう。
（C） Disney
ディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアで8月26日（火）より順次発売中。
＞＞＞「SWEET POTATO FLAVOR」パッケージやお菓子をチェック！（写真14点）
ディズニーストアから、秋の味 覚”さつまいも” をテーマにしたチップ＆デールデザインのお菓子が登場。秋らしいほっくりとした色合いのパッケージに、おいしそうなさつまいもに囲まれたチップ＆デールを描いた、見た目にも楽しいラインナップ4種類を紹介する。
不二家との共同企画「カントリーマアム」から、食欲の秋にぴったりの甘く芋感たっぷりのスイートポテト味が登場。
全5種類の個包装パッケージはディズニーストアのオリジナルデザインで、その中からランダムで13個入っている。
キャラクターの後ろにさつまいもが描かれた3種類の個包装は、左からチップ・チップ＆デール・デールの順に並べると、背景イラストが繋がる仕掛けになっている。
「さつまいもチップス」は、国産のさつまいも、種子島産さとうきびを使った砂糖、米油のみを使用した素材を活かしたお菓子。
保存に便利なファスナー付きパッケージで、小腹が空いたときのおやつにもぴったり。
さつまいもデザインの帽子をかぶったチップ＆デールのイラストがキュートな、ほっこり秋らしいパッケージだ。
「生スイートポテトプリン」は、チップ＆デールがおいもを美味しそうに頬張る姿に癒される、可愛いパッケージ。じっくり焼いた五郎島金時の焼き芋を裏ごしし、芋のうまみが凝縮されたしっとりと甘い味わいのスイートポテトプリンに。
同封のカラメルソースをかけて食べるとまた違った味わいになり、楽しみ方もさまざま。
見た目もかわいらしい「SWEET POTATO FLAVOR」で秋の食欲を満たそう。
（C） Disney