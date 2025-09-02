楽しかった夏の余韻が残る9月。夏に使ったアイテムがそのままになっていませんか？ 今回は、整理収納アドバイザーの資格をもち、フルタイムで働く2児の母、よしいさんの手放し術を紹介します。早めに見直すことで後悔することが減るかもしれません。

のちに「後悔しない」ためにも、夏アイテムは早めに手放す

まだ残暑が厳しいですが、夏場活用したアイテムを「まだ使うかも」「来年使うかもしれない」と思って片付けをあと回しにしていませんか？ そんなアイテムをもち続けていると、夏ものと冬ものがあふれかえり、収納がたりなくなることも。

私も「来年また使う」と思って取っておいた子ども服が、翌年にはサイズアウトして着られなかった…という失敗を何度も経験しました。取っておいても使わずに、収納するスペースだけムダに使ってしまっていたのです。

じつに、もったいない！ これは、結局未来の自分にツケを回しているだけなんですよね。何年も片付けを続けて気づいたのは、「また使うかも」の「また」は、ほとんど来なかったということ。

片付けて気づいた「また」が来なかった3つのもの

とくに夏アイテムは、「また」が来ないことが多く、ここからは私が見直した3つの夏アイテムをご紹介します。

●1：子ども服

翌年に持ち越しても、サイズアウトしてしまい1年越しに処分することがしばしば。今ぴったりサイズで、この夏たくさん着たのであれば、今のうちにお別れするのが吉です。

●2：レジャー用の日焼け止め

開封ずみの日焼け止めの使用期限は約1年が目安。1年越しの日焼け止めは、劣化している可能性もあるので、シーズンごとに新しいものを買った方がいいです。潔く処分して、来年また買い直しましょう。

●3：レジャーグッズ

夏に使うアイテムには、翌年には使えなくなったり、状態が変わっていることがよくあります。たとえば、水着は劣化することがあり、サイズが合わなくなってしまう場合も。また、浮き輪や水鉄砲など子ども向けのオモチャは、子どもの興味が移ってしまい、新しいものを欲しがることが多いですよね。

どれも「来年また使えるかも」となんとなく取っておいたけれど、結果的に1年後の夏、手に取ることはほとんどありませんでした。

早めに手放すメリット

「また」が来なかったものは思いきって早めに手放すようにしたら、とてもラクになり、3つの効果がありました。

●収納がスッキリする

外出時、寒くなると手袋やマフラーなど冬アイテムをサッと取り出したいですよね。冬アイテムを取り出しやすい場所に置くためにも、収納スペースの確保が最優先にできました。

●労力が少なくてすむ

ため込んでから一気に片付けるよりも、少しずつ整理しておく方が短時間で終わります。忙しいママたちは、1分1秒が大事。今ものを減らしておけば、未来の自分がラクできます。

●気持ちも軽くなる

捨てずにしまうということは、それだけスペースが必要になります。昔の私は「どうしまうか」ばかりに気を取られ、テトリスのようにものを押し込んでいました。

そもそも、ものを減らしておけば「どう収納するか」で頭を悩ますこともなくなります。片付けることで頭を悩ます時間もエネルギーも、もったいなかったなと今なら思います。

来年も気持ちよく使うために

「なんとなく」取っておいたものほど、使わないことが多いです。逆に次の年も使ったと感じられたアイテムは、前の年にしっかり判断して保管しておいたもの。

たとえば、自分のサンダル。まだ履きたいお気に入りのデザインだったので、丁寧にふいて靴箱に戻しました。収納にゆとりがあれば、隠れてしまって存在を忘れることもありません。来年も大活躍してもらいます。

夏のアイテムで「来年も使いたいもの」と「手放すもの」を分けるのは、1日10分あればできます。一気にやろうとせず、自分の服、子どもの服、玄関、ベランダ…などエリアを分けてやってみると、忙しくてもできました！

9月の今のタイミングでやっておくと、寒くなってからもスッキリとスタートできますよ。