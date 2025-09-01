「週刊少年ジャンプ 2025年40号」が本日発売！ 巻頭カラーは祝連載1周年「しのびごと」
画像は集英社「少年ジャンプ公式サイト」のページ（https://www.shonenjump.com/j/weeklyshonenjump/）より【週刊少年ジャンプ40号】 9月1日 発売 価格：300円
集英社は9月1日、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年40号」をj発売した。価格は300円。
表紙と巻頭カラーを飾るのは「しのびごと」。連載1週間を記念して、巻頭5ページがカラーとなっている。「僕とロボコ」、ジャンプ＋からの出張読み切り「ふつうの軽音部」、「キルアオ」がセンターカラーで掲載されている。
