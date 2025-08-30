8月30日午後6時30分から放送される『24時間テレビ48 愛は地球を救う』（日本テレビ系）に出演予定だったKing ＆ Princeの郄橋海人が、体調不良により出演を見合わせることが発表された。

30日早朝、King ＆ Prince（キンプリ）の公式Xが《【24時間テレビ】を楽しみにしてくださっていた皆さまへ》と題した文章を投稿。《このたび郄橋海人は体調不良により大事をとって今回の『24時間テレビ』への出演を見送らせていただくこととなりました。》などと報告した。収録済みのパートについては、VTRで出演するという。

収録ではあるものの、レギュラーを務める『坂上どうぶつ王国』（フジテレビ系）の29日放送の最新回では、金髪デコ出しで元気な姿を見せていたことから、突然の発表に驚いたファンも多かったようだ。

「24時間の生放送を乗り切ることに不安があっての判断でしょう。郄橋さんは、2025年に新設された『チャリティーパートナー』として番組に出演し、31日19時台に放送される『ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!』ではプロデュースを担当する予定でした。

このコーナーは歌舞伎役者の市川團十郎白猿さん、歌手の氷川きよしさん、フィギュアスケーターの本田真凜さんなども参加、総勢96名の国内外のパフォーマー、アーティスト総勢96人が、ライブでパフォーマンスを見せてくれるというものです」（芸能記者）

郄橋の出演見合わせを受け、代役としてTravis Japan・松田元太さんの出演が発表された。

「松田さんは、芸能界屈指のダンスパフォーマンスの高さで知られています。2024年5月にもケガで『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』の大阪公演の出演を見合わせることになったキンプリの永瀬廉さんの代役としてステージ立ちました」（同前）

そうした経緯もあり、Xにはキンプリのファンから松田に対して

《今回もKing ＆ Princeのピンチを救ってくれてありがとう》

《松田元太最強すぎる》

《スーパーヒーロー松田元太くんに感謝しています》

など、感謝のポストが上がっている。

その一方で、

《元太くんのファンはどう思ってるのかな……「またうちの元太を使って」「元太だってやることある」ってお怒り?》

《元太くんもめちゃくちゃ忙しいのに…》

など、キンプリ2人の“代打出演”が続いてしまったことに、複雑な思いを抱くポストも見られた。

例年以上の猛暑のなかでの放送になる『24時間テレビ』。事故なく、フィナーレを迎えることを願いたい。