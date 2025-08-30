２３年に亡くなった歌手の八代亜紀さんの「フルヌード写真」付きのＣＤを発売したニューセンチュリーレコードは３０日までに公式ＨＰで第２弾の発売の可能性を示唆。ステージ衣装や下着までも入手しており、それらを写真集にして発売するなど「思案中」とした。

同社の公式ＨＰには「最新のニュース」とあり、「最近、八代亜紀（忘れないでね）を購入された方々から、お宝シリーズ第２弾の発売はいつ頃なのかというお問い合わせが多くありますが」と明かし、第１弾が４月に発売したばかりのため「早くても２０２６年４月以降だとお答えしています」と、第２弾発売の可能性があることを示した。

さらに同社ではヌード写真の他、ラブレター類や「同棲していた当時の家賃通帳、交通安全協会に加入していた証明書、当時着用していたステージ衣装や下着マニアがヨダレを垂らすような衣類（実際に本人が着用していたブラジャー・少しシミの付いたパンティー）など数点があります」と驚きの告知。

これらを「ＤＶＤにして発売？紙本の写真集としての発売？と現在思案中です」と、まさかの計画まで明かし「これらを即売するかしないか等など 検討している最中です」とした。