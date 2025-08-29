【ドラゴンクエストI＆II×ロフト グッズキャラバン 2025】 開催期間：9月25日～11月16日

　スクウェア・エニックスは、HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」の発売を記念して、「ドラゴンクエストI＆II×ロフト グッズキャラバン 2025」を全国のロフト173店舗及びロフトネットストアにて9月5日より順次開催する。期間は11月16日まで。

　「ドラゴンクエスト」とロフトのコラボによるグッズキャラバンでは、「ドラゴンクエスト」に関連する様々なグッズが期間限定で販売される。今回は「ドラゴンクエストI＆II」の発売を記念して開催され、ロトをイメージしたデザインのカードケースや、ロトのしるしをモチーフにしたキーホルダーなどが登場。そのほか、黄色いスライム「レモンスライム」の新作グッズや、定番グッズ、オフィシャル限定グッズも多数用意される。

　また、「ドラゴンクエストI＆II×ロフト グッズキャラバン 2025」開催期間中、「ドラゴンクエスト」シリーズ関連商品を合計2,200円以上購入すると、先着で「オリジナルシール」が1枚プレセントされる。シールは9月5日から前半4種、10月10日からは後半6種が用意され、それぞれランダムで1枚提供される。

　さらに、渋谷ロフト、梅田ロフトなど一部店舗ではグッズキャラバンをよりゴージャスに拡大した「ゴージャスグッズキャラバン」が開催。ゴージャスグッズキャラバン開催店舗では「ドラゴンクエストI＆II」の大型パネルが展示される。

□「ドラゴンクエストI＆II×ロフト グッズキャラバン 2025」特設サイト

【購入特典】

オリジナルシール　前半4種

オリジナルシール　後半6種

【ゴージャスグッズキャラバン】

開催店舗：渋谷ロフト、梅田ロフト、吉祥寺ロフト、横浜ロフト、千葉ロフト、仙台ロフト、天神ロフト、大宮ロフト、モユク札幌ロフト、前橋ロフト、上大岡ロフト、栄ロフト、広島ロフト

【ピックアップ商品】

ドラゴンクエスト　ハッピーバッグ 4,400円

ドラゴンクエスト　キーホルダー　ロトのしるし 1,980円

ドラゴンクエスト　カードケース　ロト 2,750円

ドラゴンクエスト　カードケース　竜王 2,750円

スマイルスライム　アクリルクリアマグネット　～レモンキングがあらわれた！～ 1,650円

スマイルスライム　アクリルクリアマグネット　～キングスライムがあらわれた！～ 1,650円

スマイルスライム　和シリーズ　風鈴　レモンスライム 2,420円

スマイルスライム　和シリーズ　風鈴　スライム 2,420円

スマイルスライム　和シリーズ　風鈴　スライムベス 2,420円

スマイルスライム　和シリーズ　うかびあがる扇子　＜うみ＞ 2,200円

スマイルスライム　和シリーズ　てぬぐい　＜うみ＞ 1,430円

ドラゴンクエスト　フィギュアキーホルダー　レモンスライム 1,320円

ドラゴンクエスト　フィギュアキーホルダー　レモンキング 1,430円

ドラゴンクエスト　ピンズ　レモンスライム 880円

ドラゴンクエスト　ピンズ　レモンキング 990円

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございますので、ご了承ください。