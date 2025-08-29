aespa¥«¥ê¥Ê¤¬¥¹¥Ýー¥Æ¥£¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡ªÈþ¤·¤¤²£´é¤È¤¯¤Ó¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¡ÖÍýÁÛ¤Î²£´é¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°àú¡ª¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹ ¡¡
aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎKARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£»×¤ï¤º¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Èþ¤·¤¤²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤ÊÁõ¤¤¤ÇÈþ¤·¤µºÝÎ©¤Ä²£´é¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Îaespa¥«¥ê¥Ê ②～⑥ ¥«¥ê¥Ê¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¡ÖMLB WITH KARINA¡×¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¥¹¥¿¥¤¥ë
¢£»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê¤È¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥«¥ê¥Ê¡Êaespa¡Ë
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMLB Korea¡Ê¥¨¥à¥¨¥ë¥Óー¥³¥ê¥¢¡Ë¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¡£¹õÃÏ¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥ä¥ó¥ー¥º¤ÎÇò¤¤¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ìー¥«ー¤òÅ»¤Ã¤¿1ËçÌÜ¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ÖKarina¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥¥ã¥Ã¥×¤«¤é¤Î¤¾¤¯Èþ¤·¤¤É¡¶Ú¤«¤é³Ü¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¯¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤ò³°¤·¡¢´Ë¤ä¤«¤Ë¥¦¥§ー¥Ö¤·¤¿È±¤¬²£´é¤Ë½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅº¤¨¤ë¡£
ºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¸å¡¢8ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ìー¥«ー¤òÃ¦¤®¡¢¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤ÎÇò¤¤Ä¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¤«¤éÈþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤òÇÁ¤«¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ÎÃæ¤ÇÎ¾¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤ë»Ñ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈó¸½¼ÂÅª¤ÊÈþËÆ¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î²£´é¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤ÊÁõ¤¤»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÑÛ¡¹¤·¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°àú¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¶½Ê³¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖMLB WITH KARINA¡×¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë°ìµó¸ø³«
¤µ¤é¤ËMLB Korea¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ê¥Ê¤¬ºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃå¤³¤Ê¤¹¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£¥¥ã¥Ã¥×¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ðー¥·¥Æ¥£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¡Ë¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ìー¥«ー¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥¯ー¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¥«¥ê¥Ê¤Î»Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£