日本人9人が参戦のCL組み合わせが決定！レアル・マドリー vs リヴァプールやバルセロナ vs PSGが実現
28日に今季のUEFAチャンピオンズリーグ組み合わせ抽選会が行われ、リーグフェーズ（各チームが8試合を行って決勝トーナメント進出チームを決める）の対戦カードが決定した。
ポット1に入った8チームから見たリーグフェーズの対戦カードは以下の通りとなった。
PSG：
バイエルン・ミュンヘン（ホーム）
バルセロナ（アウェイ）
アタランタ（ホーム）
レヴァークーゼン（アウェイ）
トッテナム（ホーム）
スポルティングCP（アウェイ）
ニューカッスル（ホーム）
アスレティック・ビルバオ（アウェイ）
レアル・マドリー
マンチェスター・シティ（ホーム）
リヴァプール（アウェイ）
ユヴェントス（ホーム）
ベンフィカ（アウェイ）
マルセイユ（ホーム）
オリンピアコス（アウェイ）
モナコ（ホーム）
カイラト（アウェイ）
マンチェスター・シティ
ボルシア・ドルトムント（ホーム）
レアル・マドリー（アウェイ）
レヴァークーゼン（ホーム）
ビジャレアル（アウェイ）
ナポリ（ホーム）
ボド・グリムト（アウェイ）
ガラタサライ（ホーム）
モナコ（アウェイ）
バイエルン・ミュンヘン
チェルシー（ホーム）
PSG（アウェイ）
クルブ・ブルッヘ（ホーム）
アーセナル（アウェイ）
スポルティングCP（ホーム）
PSG（アウェイ）
ユニオン・サン＝ジロワーズ（ホーム）
パフォス（アウェイ）
リヴァプール
レアル・マドリー（ホーム）
インテル（アウェイ）
アトレティコ・マドリー（ホーム）
フランクフルト（アウェイ）
PSV（ホーム）
マルセイユ（アウェイ）
カラバフ（ホーム）
ガラタサライ（アウェイ）
インテル
リヴァプール（ホーム）
ボルシア・ドルトムント（アウェイ）
アーセナル（ホーム）
アトレティコ・マドリー（アウェイ）
スラヴィア・プラハ（ホーム）
アヤックス（アウェイ）
カイラト（ホーム）
ユニオン・サン＝ジロワーズ（アウェイ）
チェルシー
バルセロナ（ホーム）
バイエルン・ミュンヘン（アウェイ）
ベンフィカ（ホーム）
アタランタ（アウェイ）
アヤックス（ホーム）
ナポリ（アウェイ）
パフォス（ホーム）
カラバフ（アウェイ）
ボルシア・ドルトムント
インテル（ホーム）
マンチェスター・シティ（アウェイ）
ビジャレアル（ホーム）
ユヴェントス（アウェイ）
ボド・グリムト（ホーム）
トッテナム（アウェイ）
アスレティック・ビルバオ（ホーム）
コペンハーゲン（アウェイ）
バルセロナ
PSG（ホーム）
チェルシー（アウェイ）
フランクフルト（ホーム）
クルブ・ブルッヘ（アウェイ）
オリンピアコス（ホーム）
スラヴィア・プラハ（アウェイ）
コペンハーゲン（ホーム）
ニューカッスル（アウェイ）
なお日本人所属チームはバイエルン・ミュンヘン（伊藤）、リヴァプール（遠藤）、フランクフルト（堂安）、トッテナム（高井）、アヤックス（板倉）、スポルティングCP（守田）、スラヴィア・プラハ（橋岡）、モナコ（南野）、コペンハーゲン（鈴木）。
ちなみに『Opta』の計算によれば、最も難しい組み合わせになったのはバイエルン・ミュンヘンで、その次がPSG、PSV、マルセイユあたりになるようだ。