日本人9人が参戦のCL組み合わせが決定！レアル・マドリー vs リヴァプールやバルセロナ vs PSGが実現

28日に今季のUEFAチャンピオンズリーグ組み合わせ抽選会が行われ、リーグフェーズ（各チームが8試合を行って決勝トーナメント進出チームを決める）の対戦カードが決定した。

ポット1に入った8チームから見たリーグフェーズの対戦カードは以下の通りとなった。

PSG：

バイエルン・ミュンヘン（ホーム）

バルセロナ（アウェイ）

アタランタ（ホーム）

レヴァークーゼン（アウェイ）

トッテナム（ホーム）

スポルティングCP（アウェイ）

ニューカッスル（ホーム）

アスレティック・ビルバオ（アウェイ）

レアル・マドリー

マンチェスター・シティ（ホーム）

リヴァプール（アウェイ）

ユヴェントス（ホーム）

ベンフィカ（アウェイ）

マルセイユ（ホーム）

オリンピアコス（アウェイ）

モナコ（ホーム）

カイラト（アウェイ）

マンチェスター・シティ

ボルシア・ドルトムント（ホーム）

レアル・マドリー（アウェイ）

レヴァークーゼン（ホーム）

ビジャレアル（アウェイ）

ナポリ（ホーム）

ボド・グリムト（アウェイ）

ガラタサライ（ホーム）

モナコ（アウェイ）

バイエルン・ミュンヘン

チェルシー（ホーム）

PSG（アウェイ）

クルブ・ブルッヘ（ホーム）

アーセナル（アウェイ）

スポルティングCP（ホーム）

PSG（アウェイ）

ユニオン・サン＝ジロワーズ（ホーム）

パフォス（アウェイ）

リヴァプール

レアル・マドリー（ホーム）

インテル（アウェイ）

アトレティコ・マドリー（ホーム）

フランクフルト（アウェイ）

PSV（ホーム）

マルセイユ（アウェイ）

カラバフ（ホーム）

ガラタサライ（アウェイ）

インテル

リヴァプール（ホーム）

ボルシア・ドルトムント（アウェイ）

アーセナル（ホーム）

アトレティコ・マドリー（アウェイ）

スラヴィア・プラハ（ホーム）

アヤックス（アウェイ）

カイラト（ホーム）

ユニオン・サン＝ジロワーズ（アウェイ）

チェルシー

バルセロナ（ホーム）

バイエルン・ミュンヘン（アウェイ）

ベンフィカ（ホーム）

アタランタ（アウェイ）

アヤックス（ホーム）

ナポリ（アウェイ）

パフォス（ホーム）

カラバフ（アウェイ）

ボルシア・ドルトムント

インテル（ホーム）

マンチェスター・シティ（アウェイ）

ビジャレアル（ホーム）

ユヴェントス（アウェイ）

ボド・グリムト（ホーム）

トッテナム（アウェイ）

アスレティック・ビルバオ（ホーム）

コペンハーゲン（アウェイ）

バルセロナ

PSG（ホーム）

チェルシー（アウェイ）

フランクフルト（ホーム）

クルブ・ブルッヘ（アウェイ）

オリンピアコス（ホーム）

スラヴィア・プラハ（アウェイ）

コペンハーゲン（ホーム）

ニューカッスル（アウェイ）

なお日本人所属チームはバイエルン・ミュンヘン（伊藤）、リヴァプール（遠藤）、フランクフルト（堂安）、トッテナム（高井）、アヤックス（板倉）、スポルティングCP（守田）、スラヴィア・プラハ（橋岡）、モナコ（南野）、コペンハーゲン（鈴木）。

ちなみに『Opta』の計算によれば、最も難しい組み合わせになったのはバイエルン・ミュンヘンで、その次がPSG、PSV、マルセイユあたりになるようだ。