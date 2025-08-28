『地獄先生ぬ〜べ〜』第十話 秀一が拾った意思を持つ傘！ 広橋涼が演じる
2025年7月2日よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation W” 枠にて放送開始の『地獄先生ぬ〜べ〜』。第十話のあらすじと場面写真が公開された。作中に登場する傘の妖怪は、広橋涼が演じる。
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載された『地獄先生ぬ〜べ〜』。シリーズ累計発行部数2900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミックが新アニメ化決定。鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと ”ぬ〜べ〜” が、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る学園ヒーローアクション作品だ。
9月3日（水）放送の第十話のあらすじと場面写真を公開。第十話の放送は、通常より6分遅い、23：51からとなるので、ご注意を。※放送時間変更の可能性あり。
＜第十話「百鬼夜行」あらすじ＞
裕福な家庭で育ち、何不自由ない暮らしを送っていた秀一。物を大切にすることを忘れ、不要になったものを簡単に捨ててしまっていた。そんなある日、秀一はボロボロの黄色い傘を見つける。何気なく拾った傘は意思を持ち、彼の前に姿を現したのだった。その傘妖怪をきかっけに、秀一は幼い頃の記憶を呼び起こすことになる。
＞＞＞第十話の場面写真をすべてチェック！（写真8点）
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
