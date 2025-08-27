乃木坂46の井上和が自身のInstagramを更新し、石垣島旅行でのプライベートショットを投稿した。

【写真】石垣島の美しい空を海の風景に溶け込む爽やかな白いノースリーブワンピ姿の井上和（乃木坂46）

■井上和、石垣島の美しい自然の中での爽やかな白ワンピ姿を公開

本投稿は、「石垣島」と綴り、真っ白なノースリーブのワンピース姿のショットを披露。青い海と空、緑豊かな石垣島の自然に溶け込む井上は、左手を髪に触れてカメラを見つめている（1枚目）。続けて、両手を下ろしかけて微笑んでいる姿（2枚目）、クールな表情でカメラを見つめる様子（3枚目）など、様々な表情を見せた。

さらに、テラスで風になびく髪を抑えながらも笑顔を見せる様子（4枚目）や美しい砂浜と海を背景にしたショット（5~10枚目）では、優しく微笑む姿や楽しそうな笑顔が印象的だ。そのほか、生い茂る木々の下の木陰では、ソロショット（11・12枚目）だけでなく、同期（5期生）の一ノ瀬美空と小川彩との3ショット（13・14枚目）も。3人は、お揃いの白いワンピース姿を披露している。

■一ノ瀬美空「石垣島楽しかったな～」

また、一ノ瀬美空も自身のInstagramを更新し、石垣島を楽しむ姿を公開した。

一ノ瀬 は、「石垣島楽しかったな～」とコメント。白ワンピース姿で白いリボンをつけた一ノ瀬が、木陰で微笑んでいる様子（1・2枚目）、井上と小川とのお揃いワンピ姿の3ショット（3枚目）、シーサーに手を乗せて同じような満面の笑顔（4枚目）、パラセーリングで飛んでいる姿（5枚目）などをファンにシェアした。

さらに、一ノ瀬はグループの公式Xでブログ更新を報告。「三つ子」と題して、石垣島での旅行の様子を伝えた。「偶然お休みが重なったので、同期3人で石垣島に行ってきました！」と書き出し、お揃いのワンピースを着ている理由やInstagramに載せていない写真も披露した。

SNSには「白ワンピがお似合いで可愛い！まさに三つ子だね」「3人で旅行なんて最高すぎる」「めっちゃ楽しそうでうらやましい」と喜ぶ声が集まっていた。