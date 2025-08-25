¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦»³Æâ¡¡14Ç¯Á°¤Î¡È¶²ÉÝÅê¹Æ¡É¤¬2ÅÙÌÜ¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¡Ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼½÷À»¦³²»ö·ï¤ÇµñÈÝ´¶³ÈÂç
¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¤Ë¤è¤ë2011Ç¯7·î11Æü¤ÎµìTwitter¡Ê¸½X¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤¬¡¢8·î22Æü°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£14Ç¯Á°¤ÎÅê¹Æ¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÅê¹Æ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó1³¬¤Ç½÷À¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢ÅþÃå¤·¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë½÷À¤¬¾è¤é¤º¡¢¡Ô¤ªÀè¤Ë¤É¤¦¤¾¡Õ¤È¾ù¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç°ì¿Í¤Ç¾è¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£»³Æâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ô¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤ë»×¤ï¤ì¤¿¤ó¤«¤Ê¤¡¡Õ¤È¾ù¤Ã¤¿½÷À¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿ä¤·ÎÌ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ô¾å¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì³¬¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ËËÍ¤¬¤Þ¤À¾è¤Ã¤Æ¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´é¤·¤¿¤ó¤ä¤í¤Ê¤¡¡Õ¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤Ä¤ÏÅê¹Æ¤·¤¿Åö»þ¤â¡¢¤½¤³¤½¤³¤Î±ê¾å¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤³¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¤ÎµÞÁý¤Ï¡¢20Æü¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ½÷À»É»¦»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Æ±»ö·ï¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬X¤ÇÂ³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷À¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾»ÊÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤ÏÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬Âà¶Ð¸å¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ò1»þ´Ö°Ê¾å¤âÈø¹Ô¡£¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÃå¤¤¤¿½÷À¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ò¤¹¤êÈ´¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ËÆ±¾è¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤À¡£Àè¤Îµ¼Ô¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤Ï»³Æâ¤µ¤ó¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÄ¶ÌµÅ¨¥¯¥é¥¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸ÆâÍÆ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡¢¼«Âð¤¬¤¢¤Ã¤¿5³¬¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢ºÆÅÙ¡¢1³¬¤Þ¤Ç¹ß¤ê¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£»Ê²ñ¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤Î½÷À¤«¤é¤Ï¡¢¡ØÉÝ¤¤¡Ù¤ÈÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢»³Æâ¤µ¤ó¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤ËÎ±¤á¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷»þ¤Ë¤â¡¢¤³¤Î11Ç¯Á°¤ÎÅê¹Æ¤¬·¡¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤ÎÅê¹Æ¤¬SNS¤Ë»¦Åþ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÆÅÙ¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¡¢ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµñÈÝ´¶¤òÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤¹¥Ý¥¹¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¿À¸Í¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼»É»¦»ö·ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡Õ
¡Ô½÷À¤Î¶²ÉÝ¿´¤ÇÍ·¤Ö¹Í¤¨¤¬ÉÝ¤¤¡Õ
¡Ô¤¿¤À¤¿¤À»×¹Í¤¬µ¤»ý¤Á°¤¤¡Õ
¡¡¥Í¥¿¤Ç¤Ï°Û¾ï¹ÔÆ°¤È¤â¼è¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤»³Æâ¡£ËÜ¿Í¤ÏÅö»þ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢À²Ã³²»ö·ï¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤Î²ÃÆ£ÇîÂÀÏº»á¤â¤³¤¦¸À¤Ã¤ÆÊ°³´¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÀ²Ã³²¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¥Í¥¿¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ê¤éµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÆÅÙ·¡¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÌäÂê¤ÎÅê¹Æ¤Ï14Ç¯¤âÁ°¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢»³Æâ¤Î¸½ºß¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£