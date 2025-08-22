「さっと着てサマになる！」【しまむら】40・50代の1軍♡「優秀ボトムス」

暑い夏はシンプルな服になりがちでも、おしゃれに見られたいもの。そこで今回は、【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から、さっと着るだけでサマ見えが叶いそうな「優秀ボトムス」を厳選しました。ワイドパンツやコクーンシルエットのスカートなど、どれも合わせるトップス次第で着こなしの幅が広がりそう。ぜひ、日々のワードローブに取り入れてみて。

淡色のデニムパンツが軽やかな着こなしを演出

【しまむら】「デニムイージーパンツ」\2,189（税込）

暑い夏には、足にまとわりつかないワイドパンツが重宝するはず。こちらは淡いブルーが涼しげなワイドデニムパンツです。ゆったりとしたシルエットで、動きやすさとリラックス感を両立してくれそう。軽やかなブルーの色合いは、ホワイトやベージュなどの淡色トップスと好相性。足元にブラウンのサンダルを合わせれば、全体が引き締まり大人らしいスタイリングに。これからの季節、出番が多くなりそうな予感の一本です。

シンプルになりがちな夏の装いにはひとクセパンツを投入！

【しまむら】「ペインターコクーンパンツ」\2,420（税込）

シルエットがきれいなデニム素材のコクーンパンツは、脚のラインを拾いにくく、すっきり見えにひと役買ってくれそう。ウエストはゴム仕様で、穿きやすいのがうれしいポイントです。前後ポケットに加え、アクセントとしてハンマーループやペインターポケットも。公式Instagramでも「さっと着てサマになる」と紹介されている、暑い夏に頼れる一本です。

甘めになりすぎないタック入りのバルーンスカート

【しまむら】「バルーンスカート」\2,189（税込）

トレンドのバルーンスカートは、穿くだけでコーデをグッとアップデートできそうなアイテム。落ち感のある素材がすとんときれいなシルエットを生んでいます。タック入りでフェミニンになりすぎず、大人女性も気負わず取り入れられるはず。シンプルなTシャツに合わせるだけで、こなれ感のある着こなしに仕上がりそう。写真のようにグルカサンダルで合わせても好バランスに。

すっきり見えとこなれ感を両立！ デニムスカート

【しまむら】「コクーンデニムスカート」\2,189（税込）

タイトすぎないIラインシルエットが魅力のロングデニムスカート。裾に向かってしぼむコクーンシルエットが、さりげない個性をON。定番のスカートもひとクセ加わるだけで、コーデがこなれるはず。合わせるトップス次第でロングシーズン活躍してくれそうなのもポイントです。ブラウスを合わせればきれいめに、Tシャツならカジュアルに。幅広い着こなしが楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。