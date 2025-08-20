今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『mameshibatei_staff』へ投稿された、豆柴の赤ちゃん犬の様子です。生後3日目はボールペンとほぼ同じ体長だったのが、生後15日目を迎えるとその成長ぶりに驚かされると同時に、「永遠に見てられる♡」とその愛らしさが注目され、16万回以上再生されています。

【動画：『ボールペンと同じ長さ』の赤ちゃん犬→たったの12日後…思った以上だった『衝撃の成長速度』】

12日で驚きの成長ぶり

この日投稿主さんが見ていたのは、豆柴の赤ちゃん犬の成長ぶり。目も耳も開いておらず、まだ寝てばかりという生後3日目の赤ちゃん犬の体長は、横にそっと並べられたボールペンとほぼ同じだったそう。

続いて、生後15日目を迎えた赤ちゃん犬の横に同じボールペンを置いてみると、なんとその体長は1.5倍以上に。たった12日での成長ぶりに驚かされますが、赤ちゃん犬らしい愛らしさは変わらずそのままなのでした。

見学会や新しい家族を募集する活動も

投稿主さんは豆柴の赤ちゃん犬を育てるだけではなく、見学会など新しい家族を募集する活動を行っているのだそう。福祉施設「なないろ」を利用されている方と協力して、スタッフと共にたくさんの豆柴を育てているのだとか。

そのため、Instagramアカウント『mameshibatei_staff』には、先ほどご紹介した赤ちゃん犬以外にも、可愛い豆柴の赤ちゃん犬や子犬の様子がたくさん紹介されており、癒しの空間となっています。

豆柴の魅力満載！

Instagramアカウント『mameshibatei_staff』で紹介されているのは、赤ちゃん犬や子犬ばかりではありません。大きくなった豆柴達のにっこり笑っている姿や無邪気に遊んでいる姿など、豆柴の魅力を余すところなく発信しています。

巣立って行った豆柴達が里帰りに来ることも多く、新しい家族と幸せそうな姿を見ると、こちらも嬉しくなりました。これからも魅力の発信や家族の募集などの活動をどんどん広め、一匹でも多くの幸せな笑顔が見られるよう応援していきたいです。

この投稿へは「一緒に横になりたい」「可愛すぎてデレデレになっちゃう」「いやされます」「愛おしいです」「キャワイイ♡」「スクスク大きく育っていく日々 楽しくて仕方ありませんね」「健やかに成長されて可愛らしいですね」「嫌なことも忘れる♡」「とにかくかわい～いッ」「かわいい、大きくなってくださいね」など、一目見ただけで癒し効果抜群な愛らしい子犬達に魅了された視聴者から多くのコメントと、3000件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『mameshibatei_staff』では、福祉施設を利用されている方と協力して育てている豆柴の子犬達の日々成長していく様子が公開されている他、新しい家族の募集活動も行われています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mameshibatei_staff」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。