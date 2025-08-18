福岡県筑紫野市でことし5月、軽乗用車を運転中に踏切で一時停止せず、別の車を避けようとして店舗に衝突し、小学生4人に衝突したり転倒させたりして重軽傷を負わせたとして、74歳の女が8月18日、書類送検されました。また、別の車を運転していた46歳の女も書類送検されました。

過失運転致傷の疑いで書類送検されたのは、いずれも福岡県筑紫野市に住む74歳の無職の女と、46歳の会社員の女です。





当時、店のガラスは割れ、軽乗用車は横転して止まっていました。現場にブレーキ痕は見つかっていませんでした。警察は、車が手前の踏切で一時停止しなかった可能性があるとみて調べていました。