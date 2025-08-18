【ハーゲンダッツ クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」】 8月19日～ 期間限定発売 希望小売価格：351円

ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツ クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」を8月19日より期間限定にて全国で発売する。希望小売価格は351円。

本商品は、伝統的ながらも洗練された日本のよさを、ハーゲンダッツならではの感性で表現した新プロジェクト「JAPAN MIND（ジャパン マインド）」の第3弾商品。今回は注目されている「和素材」の中から、日本を代表する香酸柑橘である「ゆず」に着目。爽やかな味わいのゆずを相性の良いホワイトチョコと組み合わせた、スイーツ仕立てのクリスピーサンドとなっている。

甘酸っぱさとほのかな苦味がアクセントとなるゆずソースが特徴的で、ひとくち食べるとゆずの香りが口いっぱいに広がるアイスに仕上がっている。また、ゆずホワイトチョココーティングには、ゆずの果実を丸ごと粉末化したゆずパウダーと、香り高いゆずオイルが混ぜ込まれており、ホワイトチョコの繊細な甘さの中に、ゆずの酸味とほろ苦さが感じられる味わいを楽しめる。

□ハーゲンダッツ クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」のページ