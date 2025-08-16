米露首脳会談、舞台となった「アラスカ」とは…１８６７年に財政難の露が米に売却

【アンカレジ（米アラスカ州）＝淵上隆悠】米露首脳会談の舞台となった米アラスカ州は、ベーリング海峡を挟んでロシアの東側に位置する。

ロシアにとっては、米国に売却するまで領有していた「ゆかりの地」でもある。

米国は１８６７年、現在の国土の約１７％を占めるアラスカを７２０万ドル、現在の価値に換算すると２２０億円ほどでロシアから購入した。ロシアはクリミア戦争で英仏などの連合軍に敗れ、財政難に陥っていた。シベリアより遠いアラスカは管理が難しく、経済的価値が乏しかった。金や石油が採れるとは当時は知る由もなかった。

アラスカの売買を巡る著書がある米オーバーン大のリー・ファロー教授は、取引の背景に米露の「非常に友好的な関係」があったと指摘する。

ただ、今回の米露首脳会談の開催場所選定で、歴史的背景が影響したかは微妙だ。米ＣＮＮによると、両国は第三国での開催を模索したが、ウクライナ侵略を巡って国際刑事裁判所（ＩＣＣ）がプーチン露大統領に逮捕状を出しているため、難航した。ハンガリーなどでの開催も検討されたが、最終的にアラスカ州の最大都市アンカレジが選ばれた。準備期間や警備のしやすさなどが重視された模様だ。

タス通信によると、ユーリー・ウシャコフ露大統領補佐官は首脳会談のアラスカ開催を巡り、「ロシアと米国は隣国で、国境を接している。両首脳の重要な会談のために我々がベーリング海峡を越えるのは合理的だ」と述べた。