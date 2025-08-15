ミツカンの公式Xが2025年8月15日に、13日の投稿内容について「不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。問題になった投稿は、15日までに削除されている。

そうめんを作ることが大変だとする意見、ひいては主婦や女性をやゆ？

ミツカン公式Xは13日、「冷やし中華なんてこれだけでも充分美味しいです」として、具なしの冷やし中華と同社商品のつゆの写真を投稿した。

Xでは、その数日前から「そうめん」を作ることが簡単か大変かをめぐり論争となっていた。これはゆで時間7分のパスタが「男子大学生の手抜きメシ」と知られている一方で、主婦はゆで時間2分のそうめんを茹でることを「重労働」だとしていると指摘するポストが発端となったものだ。

そうめんは簡単だとする声の一方で、薬味や付け合わせも用意するため手間がかかるといった声や、簡単かもしれないが作ってもらう側が言うことではないといった声が寄せられていた。

ミツカン公式Xの投稿はこの話題に乗じ、そうめんを作ることが大変だとする意見、ひいては主婦や女性をやゆしているように見えるとして、批判的な声が寄せられた。一方で、投稿に好意的な声も寄せられていた。

擁護論も多数「なんで叩かれてるのか」

ミツカン公式Xは15日、「8月13日の投稿により不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。問題視された投稿について、「暑い日でも、手軽にごはんを楽しんでほしいと、日々頑張っている人たちの後押しになったらという思いで、夏季休暇の時期に合わせて投稿を企画していたものでした」と説明した。

「見てくださった方々のお気持ちを害してしまったことを、深く反省しています」とし、「皆様からのご意見を真摯に受け止め、今後は発信の内容により一層の注意を払い、運用に努めてまいります」と述べた。

続けて、「応援してくださっている方々にも、今回の件で期待を裏切ってしまった方々にも、また信頼していただけるよう努力します」と伝えた。

該当の投稿は15日までに削除されている。

この謝罪投稿にも一部で批判的な声や「タイミングが悪かった」とする声が寄せられたが、一方で「謝る必要ないでしょ」「なんで叩かれてるのか意味が分からない」「手軽においしく食べられるの最高なのに 何がダメだったの」など、ミツカンには非がないと擁護する声も多く寄せられた。

J-CASTニュースはミツカンに取材を申し込んでいるが、回答は得られていない。回答が得られ次第、追記する。